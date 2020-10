18enne in fuga tra i passanti con la bicicletta. Bloccato ed arrestato dalla Polizia Locale in zona Stazione, giovane egiziano accusato di spaccio e resistenza

Scappato alla vista degli agenti, un giovane di origine egiziana, è stato bloccato dalla Polizia Locale dopo un lungo inseguimento. Ora dovrà rispondere alle accuse di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto abusivo d’arma bianca.

Un giovanissimo 18enne di origine egiziana è stato arrestato ieri in zona stazione, dagli agenti della Polizia Locale di Novara, a seguito di un inseguimento. Il ragazzo, che procedeva contromano in bicicletta da piazza Garibaldi, alla vista della pattuglia si è dato alla fuga, insospettendo gli agenti che sono partiti all’inseguimento, mentre il fuggitivo zigzagava tra i passanti, riuscendo a bloccarlo giunti fino in via Lazzaro Cotta. Ne è nata una mezza colluttazione, per fortuna senza conseguenze per alcuno, vista la pronta immobilizzazione alla quale sono ricorsi gli agenti. Ad una successiva perquisizione, ha consentito di recuperare due panetti di hashish del peso di circa 80 grammi, una lama di coltello senza manico della lunghezza di 10 cm e 395 euro in contanti e persino la bicicletta usata per la fuga, è stata sequestrata, perchè presumibilmente frutto di un precedente furto. Il ragazzo ora dovrà rispondere alle accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale oltre che per i reati di ricettazione e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.