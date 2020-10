2 decessi e 45 ricoveri: dopo il nuovo spazio nel padiglione C del Maggiore, l’Aou apre un reparto Covid anche a Galliate

Aumenta la pressione dovuta al Covid sulle strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara

Salgono a 45 i ricoverati covid all’ospedale Maggiore di Novara, dove vanno registrati anche due decessi: un milanese classe 1939 e una donna del Vco del 1949. I ricoverati sono così suddivisi: 1 in terapia intensiva, 7 in subintensiva, 14 in malattie infettive e 23 nel reparto covid aperto ieri presso il padiglione C.

La pressione cui è sottoposta l’AOU ha portato la direzione a predisporre l’attivazione di un altro reparto covid presso la sede di Galliate.