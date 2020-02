Igor Novara-Scandicci 3-1, un successo da 3° posto e domenica la prova verità a Conegliano

Dopo la brutta sconfitta di Busto Arsizio, l’Igor Novara si riscatta battendo 3-1 Scandicci e conquistando il 3° posto solitario. Se la squadra di Barbolini vale di più, lo potrà dimostrare domenica a Conegliano contro le dominatrici di stagione dell’Imoco.

Igor Gorgonzola Novara–Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-20, 25-16, 26-28, 25-13)

Dopo la batosta di Busto Arsizio ci voleva proprio una boccata di ossigeno e la Novara vista contro Scandicci al Pala Igor ieri sera (mercoledì 12 febbraio) si è riempita i polmoni di preziosa auto convinzione e di punti importanti in classifica. La sfida face to face alle toscane infatti, valeva la conferma del terzo posto, che le ragazze di Barbolini hanno sigillato portandosi a quota 38 in classifica distanziando di 5 lunghezze proprio la Savino del Bene.

Igor in campo con Hancock in regia e Brakocevic in diagonale, Chirichella e Veljkovic al centro, Vasileva e Courtney in banda e Sansonna libero; Scandicci con Sloetjes opposta a Malinov, Stevanovic e Kakolewska centrali, Bricio e Pietrini schiacciatrici e Merlo libero.

E’ certamente la prova di squadra a convincere, ma non sono passati inosservati i 7 muri di Cristina Chirichella, i 15 punti con il 71% in attacco di Stefana Veljkovic e gli 11, con il 50% offensivo, di Megan Courtney, premiata con merito MVP “Studio Badà” dell’incontro.

Ora Chirichella e compagne sono chiamate a dimostrare se questa squadra valga di più della terza piazza, perchè domenica 16 febbraio alle 17, le azzurre saranno di scena a Conegliano, contro la dominatrice incontrastata di stagione. Se la squadra di Barbolini può davvero alzare l’asticella delle ambizioni, questa sarà l’occasione giusta per dimostrarlo.

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-20, 25-16, 26-28, 25-13)

Igor Gorgonzola Novara: Mlakar ne, Brakocevic 18, Morello ne, Napodano, Courtney 11, Gorecka ne, Di Iulio, Chirichella 12, Sansonna (L), Hancock 5, Arrighetti, Piacentini (L) ne, Vasileva 17, Veljkovic 15. All. Barbolini.

Savino Del Bene Scandici: Carraro, Bricio 7, Stysiak 8, Malinov 2, Kakolewska 2, Pietrini 13, Merlo (L), Lubian 9, Sloetjes 6, Cardullo, Molinaro ne, Gray 1, Stevanovic 9, Kosareva (L) ne. All. Cristofani.

MVP “Studio Badà”: Megan Courtney

Premio zanzara “Basilico impianti”: Micha Hancock