Il Pontedera sbanca il Piola e per un Novara un po’ confuso sfuma il sogno della vetta

I toscani avanti al 12′ con Benassai sono ripresi da Zigoni allo scadere del primo tempo. Nella ripresa il Novara con prende quota ed al 90′ arriva la bomba di Benedetti dalla distanza che regala i tre punti.

Il Pontedera conferma tutte le cose buone viste nella scorsa stagione ed al Piola si dimostra la migliore squadra vista sino a questo momento. Al contrario gli azzurri, almeno a tratti, hanno mostrato confusione e poca tranquillità, complice forse le vertigini d’alta classifica, che dopo oltre 5 anni, in caso di successo, avrebbero regalato la vetta della classifica solitaria. Il successo dei toscani è dunque del tutto legittimo e rilancia le ambizioni di una squadra davvero ben organizzata. Gli azzurri, che sul piano del gioco in verità, non avevano fatto un granché neppure ad Alessandria, contro i bianconeri, hanno smarrito però quella qualità che nelle ultime tre giornate aveva portato ad altrettanti successi.

La Partita

Un inizio equilibrato e attendista è rotto dalla rete di Bessai che al 20′ infila di testa la porta azzurra deviando un calcio d’angolo all’altezza del primo palo. Il Novara reagisce e crea anche qualcosa, ma poi regala un paio di palloni sanguinosi in uscita, ma i toscani non gradiscono sprecando malamente il raddoppio, così in chiusura di primo tempo sono puniti dal colpo di testa di Zigoni, pescato sul secondo palo dal cross di Cagnano.

Un pareggio quasi sul filo della prima sirena che dovrebbe fa passare la paura ad un Novara che a tratti è apparso a tratti stranamente nervoso, che

Il Pontedera sfiora il nuovo vantaggio e allora Banchieri corre ai ripari inserendo Bove per Sbraga (autonomia limitata) e Bianchi per Lanini.

Poi al quarto d’ora escono fra gli applausi Schiavi e Firenze, per Collodel e Cisco, sperando che le accelerazioni del giovanotto portino ai risultati di Alessandria.

La Formazione

L’unica novità riguarda la difesa, dove il febbricitante Migliorini deve lasciare il posto a Sbraga. Il resto è l’undici atteso, con Belich a completare i centrali, Cagnano e Lamanna sugli esterni. La regia è affidata a Buzzegoli, con Firenze e Schiavi da interni. Dietro a Zigoni agiscono Panico e Lanni.

La Cronaca

19′ Benassai anticipa tutti sul primo palo a seguito di corner e la sua spizzata finisce nell’angolo lontano

22′ Tripla occasione per gli azzurri nel volgere di pochi minuti. Buzzegoli calcia dal limite, ci mette una pezza col corpo un difensore. Sugli sviluppi Panico calcia al volo ma Sarri ci mette una pezza a ridosso del palo. Il Novara insiste e Bellich a due metri dalla porta colpisce di testa spalle alla porta ma la palla accarezza la traversa.

39′ Sbaglia il rinvio Lanni, recupera Barba che mette per Magrassi, il cui colpo di testa è facile preda del portiere azzurro. Subito dopo però è Sbraga che regala letteralmente il pallone a Milani, il quale può entrare in area, accentrarsi e sparare quasi a botta sicura. Si immola Cagnano in tuffo con un intervento che vale il goal.

43′ Pareggio azzurro dopo un’azione insistita, l’ultimo cross buono è di Cagnano che pesca sul secondo palo la testa di Zigoni a cui basta solo indirizzare in porta.

53′ Clamoroso palo di Magrassi che con un colpo di testa che rimbalza sul legno con Lanni che si salva sulla linea di porta, fra le proteste bianconere.

64′ Zigoni si gira fulmineo in area, ma trova una respinta fortuita della difesa ospite.

80′ Fuori Francesco Lamanna affaticato e fra i più in difficoltà sin dall’inizio, dentro l’altro ragazzotto Vittorio Pagani.

83′ Caponi prende il fondo e mette una palla pericolossima che attraversa tutta l’area piccola.

89′ Vantaggio del Pontedera ancora sugli sviluppi di un corner, ma questa volta il tiro dai 30 metri di Benedetti è veramente da applausi.

94′ Cagnano dal limite vede il suo destro secco deviato in corner

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 4 Sbraga (54′ 5 Bove), 7 Firenze (61′ 26 Cisco), 8 Schiavi (VC; 61′ 15 Collodel), 9 Lanini (54′ 23 Bianchi), 10 Buzzegoli (C), 11 Panico, 17 Zigoni, 20 Lamanna (82′ 21 Pagani), 25 Bellich

A disposizione: 31 Desjardins, 6 Pogliano, 16 Natalucci, 18 Zunno, 19 Gonzalez, 29 Rusconi, 32 Tordini

Allenatore: Simone Banchieri

PONTEDERA: 1 Sarri, 2 Milani (79′ 25 Vaccaro), 5 Risaliti (VC), 6 Benassai, 7 Tommasini, 8 Caponi (C), 9 Magrassi, 10 Barba (61′ 20 Benedetti), 13 Catanese, 21 Perretta, 23 Matteucci (88′ 18 Piana)

A disposizione: 12 Angeletti, 30 Di Furia, 4 Bardini, 11 Faella, 16 Parodi, 17 Stanzani, 27 Benericetti

Allenatore: Ivan Maraia

Arbitro: Sig. Paride Tremolada di Monza

Assistenti: Sigg. Markiyan Voytyuk di Ancona e Veronica Martinelli di Seregno

Quarto ufficiale: Sig. Andrea Calzavara di Varese

Marcatori: 18′ Benassai (P); 42′ Zigoni (N); 84′ Benedetti (P)

Ammonizioni: 33′ Schiavi (N), 64′ Cagnano (N); 69′ Matteucci (P)

Calci d’angolo: Novara-Pontedera 6-6

Recupero: 0 1°T – 4′ 2°T