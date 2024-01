Novara – La società A.S.D. Sparta Novara comunica di avere rinnovato per due stagioni sportive (2024-2025 e 2025-2026) la collaborazione con Juventus Football Club. La prossima stagione si entrerà così nel dodicesimo anno consecutivo di sinergie tra la più scudettata società professionistica d’Italia e lo Sparta Novara. Le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il Metodo Juventus attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus direttamente presso le Società presenti sul territorio italiano.

A proposito del sodalizio, Sarchiello Antonino , Presidente della società ASD Sparta Novara, commenta: “Con grande entusiasmo abbiamo rinnovato la partnership con Juventus Football Club in un clima di profonda stima ,consolidata fiducia, valori condivisi e apprezzamento reciproco. Con orgoglio proseguiamo l’impegno a favore del territorio e per questo ringraziamo il club e in particolare Luigi Milani (Head of Academy U7 to U13) e Andrea Vaccarono (Juventus Academy Team Leader) per il supporto e la preziosa collaborazione”.

