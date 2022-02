48enne si ribalta con l’auto e muore in un canale d’irrigazione in Torrion Quartara

Nulla da fare per i sanitari del 118 intervenuti sul posto in tarda mattinata, a loro il triste compito di costatare la morte del guidatore, intrappolato nell’abitacolo.

Un 48 enne è stato trovato privo di vita questa mattina (martedì 15 febbraio 2022), all’interno della sua auto, finita in un canale nei pressi di via Case Sparse, nel quartiere del Torrion Quartara a Novara.

Non è ancora chiaro come la Matiz Daewoo si sia ribaltata nel canale d’irrigazione, fatto sta che quando il personale del 118 si è recato sul postodopo la segnalazione di alcuni passanti, il guidatore era già privo di vita, probabilmente per annegamento.

Sul posto intorno alle 11.30, si è recata anche una squadra dei Vigili del Fuoco partita dal Comando Centrale, con il supporto di una autogrù, per recuperare l’auto ed estrarre la sfortunata vittima. Nel luogo dell’incidente presente anche la Polizia Locale.

Fonte Comando Centrale Vigili del Fuoco e 118.