5000 mozziconi raccolti in centro città dai volontari di Novara Green insieme a 16 studenti dell’Omar

L’importante iniziativa civica ha visto protagonista l’organizzazione no-profit fondata da Fabrizio Cerri, con la collaborazione delle docenti dell’ITI Omar Pina Meo e Francesca Bergamaschi.

Lo scorso week-end le vie del centro di Novara, sono state “ripulite” dai mozziconi di sigaretta gettati per terra. Un gesto incivile, quanto gratuito, al quale è stato posto rimedio, grazie all’impegno di un gruppo di cittadini civici, formato dai volontari di Novara Green insieme ad alcuni studenti.

Ai novaresi passati per il centro città sabato mattina scorso (2 aprile 2022), non sarà sfuggito il gruppo di volontari riconoscibili dalla pettorina verde simbolo dell’organizzazione no-profit fondata da Fabrizio Cerri ed i 16 studenti della 1ªCB ad indirizzo Chimico dell’ITI Omar, i quali hanno fatto esperienza pratica rispetto ad un piccolo importantissimo gesto di educazione civica, raccogliendo tutti insieme, la ragguardevole quantità di 5.000 cicche di sigaretta.

L’iniziativa congiunta si è sviluppata grazie alla collaborazione di due docenti dell’ITI Omar, Pina Meo e Francesca Bergamaschi, che hanno preparato studenti e studentesse introducendoli ai temi della tossicità delle oltre 4.000 sostanze contenute nei filtri delle sigarette e delle microplastiche che si generano nel loro lungo processo di decadimento (oltre 15 anni). Residui tossici e littering plastico che, se non raccolti e smaltiti debitamente, finiscono negli scarichi, poi nelle fogne e nei fiumi, infine nei mari, inquinando le acque, mettendo a rischio l’ecosistema marino e diventando pericoloso alimento per pesci e uccelli.

La raccolta è stata organizzata come una piccola challenge, in cui tre gruppi – gli Omini Michelin, ACE Gentile e le Quattro Moschettiere – hanno avuto a disposizione un’ora e mezzo di tempo per ripulire un’area a scelta usando come “attrezzi del mestiere” guanti di plastica, lunghi stuzzicadenti e bottiglie o sacchetti come contenitori, con il supporto delle docenti Bolognini e Campaniello. La vittoria è andata alle Quattro Moschettiere.

“Ringraziamo l’ITI Omar nelle figure delle insegnanti e del dirigente scolastico, Franco Ticozzi, che hanno reso possibile questo piccolo evento speciale – ha commentato Fabrizio Cerri, presidente di Novara Green – Ci auguriamo di poterlo ripetere anche con altre classi dell’Istituto, insieme a cui stiamo comunque già pensando ad altre iniziative. Speriamo che questa collaborazione possa diventare una case history di successo, un modello di sessione educativa sul campo che consideriamo più efficace di mille raccomandazioni. D’altra parte sono proprio le ricerche a dirci che le motivazioni principali per cui i fumatori gettano i mozziconi a terra sono prima di tutto inconsapevolezza sul danno ambientale che causano, poi mancanza di controllo e dell’applicazione di sanzioni, e carenza di posacenere e cestini. Incontri come questo possono diventare veramente il primo passo verso un cambiamento positivo delle abitudini di tante persone. Il pensiero più riconoscente di tutta Novara Green va quindi proprio ai gruppi Quattro Moschettiere, ACE Gentile e Omini Michelin e alla loro voglia di provarci insieme a noi”.

“Nelle diverse education che la scuola declina – dichiara Franco Ticozzi, Dirigente dell’ITI Omar di Novara – sensibilizzare i giovani nei confronti dell’ambiente e rispetto al tema della pulizia della città attraverso la raccolta di un rifiuto così inquinante come i mozziconi delle sigarette è un obiettivo molto significativo. Bisogna aiutarli a sviluppare ed implementare il senso civico, affinché possano essere di esempio anche agli adulti. Come scuola vogliamo quindi impegnarci ad adottare un’area vicina al nostro Istituto per renderla pulita e mantenerla così nel tempo”.

In un comunicato stampa diffuso da Novara Green che ha raccontato l’iniziativa, è stato anche illustrato un MINISONDAGGIO realizzato tra gli studenti, grazie all’impiego dell’app Mentimeter, dove hanno partecipato 12 studenti, di cui un solo fumatore/trice (che dichiara di non gettare a terra i mozziconi).

I risultati sono stati i seguenti:

In una scala che va da 0 (non è un problema) a 10 (è molto grave), l’atto di buttare i mozziconi in terra ottiene uno score di 7,5

8 studenti su 12 individuano correttamente in circa 500 il numero di mozziconi che può essere contenuto in una bottiglia da 1,5 l

4 studenti su 12 indicano correttamente in oltre 4.000 le sostanze chimiche contenute in un mozzicone

Solo 1 studente su 12 identifica in 72 miliardi il numero stimato di sigarette fumate mediamente in un anno in Italia

5 studenti indicano correttamente in 65% la percentuale di italiani che buttano i mozziconi per terra secondo i dati di un’indagine pubblicata dal Sole 24 Ore

3 studenti su 13 indicano correttamente in 25 anni il tempo di smaltimento nel suolo degli agenti contaminanti contenuti nei mozziconi

Le docenti hanno chiesto a ragazze e ragazzi di fissare su carta un pensiero, una sensazione, un augurio personale rispetto all’attività proposta dalla scuola insieme a Novara Green. Di seguito una piccola selezione dei più significativi:

“Penso che questa giornata non serva solo all’ambiente e alla città di Novara, ma anche e soprattutto a noi stessi, a farci maturare e capire che chiunque nel suo piccolo può fare qualcosa per salvaguardare l’ambiente”.

“In questa giornata principalmente vorrei stare con i miei amici, sapere che si può fare del bene al pianeta divertendosi e stando in compagnia. Tornare a casa e sentirsi bene con se stessi, avendo la consapevolezza di aver aiutato l’ambiente e che anche un piccolo gesto può fare la differenza. Se solo ognuno di noi nel suo piccolo rispettasse l’ambiente che lo circonda, sicuramente ora sarebbe un posto migliore. Ritengo che questo progetto di Novara Green sia un’iniziativa bella che può coinvolgere ragazzi di fasce di età differenti”.

“Secondo me questa esperienza mi rimarrà in testa per molto tempo. La trovo un’esperienza molto interessante e costruttiva. Penso però che per tanta gente sia solo una giornata organizzata dalla scuola e quindi continuerà lo stesso a lasciare i mozziconi per terra. Magari all’inizio proverà anche a rispettare l’ambiente nel quale vive pure lei/lui ma alla fine continuerà a fare come fa la maggior parte delle persone, se ne frega delle conseguenze. Dovremmo tutti imparare a essere meno egoisti e pensare a come stiamo distruggendo tutto quello che la natura ci offre. Non si è ancora risolto questo problema perchè la gente vede e dice solo quello che vuole e per la paura di trovarsi faccia a faccia con la verità, la verità è però che sta distruggendo la terra”.

“Salva la tua città. Non gettare mozziconi di sigaretta a terra”.

