#7giornidifelicità. Studentesse novaresi in contest per aiutare a superare l’isolamento della quarantena

Un gruppo di studentesse dell’Istituto Carlo Borromeo di Borgomanero ha ideato un contest per regalare un sorriso a chi in questo periodo difficile fa fatica a trovarlo.

“La felicità esiste solo se è condivisa” anche ai tempi del Coronavirus. Sembra uno slogan, in realtà si può considerare una sorta di filosofia ispiratrice, dalla quale un gruppo di studentesse dell’Istituto Carlo Borromeo di Borgomanero, hanno tratto l’idea di un progetto per far sentire le persone meno sole in questo momento di instabilità emotiva.

Giulia, Alice e Lorenza, guidate dalla loro insegnante di psicologia Valentina Oioli, hanno creato il contest #7giornidifelicità, originale “sfida” social che avrà luogo dal 27 aprile al 3 maggio, con lo scopo di avvicinare con il giusto spirito le persone alla fine della quarantena. Il tutto si svolgerà sui canali digitali della scuola (Facebook – Istituto Carlo Borromeo e Instagram @istituto.carlo.borromeo).

“L’idea di base – spiega la professoressa Oioli coordinatrice del progetto – è di aiutare le persone a cercare e condividere un po’ di gioia e felicità in questi giorni di quarantena. Ogni giorno sarà chiesto a chi vorrà partecipare di condividere il tema scelto (che potrà essere una frase non detta o un semplice sorriso) attraverso una foto o un video. Chi accetterà la sfida pubblicherà l’immagine sul proprio profilo mettendo l’hashtag #7giornidifelicità e taggando i canali social della scuola”.

Ad occuparsi della comunicazione e della parte web sarà un’altra docente dell’istituto, Barbara Ferrarese, insegnante di informatica ed esperta di comunicazione digitale. “In questo momento abbiamo tutti bisogno di una dose di buon umore – continua la professoressa Ferrarese – ancor di più di ragazzi. I social possono essere un mezzo pericoloso (abbiamo letto purtroppo tante fake news in questi giorni…), ma se usati correttamente, possono essere un potente amplificatore di messaggi positivi”.

“Questo progetto – commenta la preside Piera Grossini – dimostra come il nostro istituto sia sempre attivo e presente. Il nostro corpo docenti, appena è scattata la chiusura delle scuole, si è subito attivato per la didattica online, permettendo agli studenti di seguire il programma senza perdere ore importanti e fondamentali per il loro apprendimento – . Colgo l’occasione per ringraziare la direzione coordinata da Lorna e Barbara per il prezioso lavoro svolto e ovviamente tutti i miei insegnanti”.

In questa settimana ci sarà il lancio del contest. L’immagine scelta per la campagna di comunicazione è di forte impatto: un primo piano con indosso una mascherina. Il volto è per metà coperto da una mano. Sulla mano è disegnato un sorriso. Perché dietro queste orribili mascherine, che tanto ci stanno portando via, si può trovare un sorriso. E condividerlo con chi fa fatica a vederlo. “Speriamo che, oltre ai nostri insegnanti e ai nostri alunni, anche i vostri lettori abbiano voglia di mettersi in gioco con noi – conclude la preside Grossini – per farlo basterà seguire l’hashtag #7giornidifelicità e taggare la nostra scuola @istitutocarloborromeo”.

Appuntamento dal 27 aprile al 3 maggio, su pagine e profili social dell’Istituto Carlo Borromeo di Borgomanero:

Facebook https://www.facebook.com/istitutocarloborromeo/

Istagram: @istituto.carlo.borromeo