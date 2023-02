A Grugliasco College Novara mette la terza e passa con dieci punti di vantaggio

Grande prestazione di squadra per i ragazzi di Tarlao, che espugnano la Palestra Levi di Grugliasco 69-79, con un ultimo quarto ai limiti della perfezione.

Terza partita di un’intensissima settimana per la C Silver di Basket College Novara, che espugna il difficile campo di Grugliasco, questa volta con una prestazione di squadra maiuscola. Il terzo successo consecutivo dei ragazzi di coach Simone Tarlao, sembra certificare il definitivo salto di qualità della squadra novarese, che ora giustamente può guardare con rinnovata ambizione alla seconda parte della stagione, posizionata a quota 16 in classifica con nel mirino la stessa Grugliasco Gragons (18), Reba Basket Torino (20) e Amici S.Mauro Torinese (22).

La Partita

Inizio in quinta per gli ospiti novaresi che trovano buone soluzioni in campo aperto e a metà campo costringendo coach Antoniotti al time out sul punteggio di 2-11. I Dragons torinesi provano a rientrare forte ma Novara resta solida e in palla e chiude il primo periodo sul +16, 10-26.

Il secondo quarto però è tutto a favore dei padroni di casa che dominano sotto i tabelloni costruendo tanti secondi possessi grazie alla fisicità e ai rimbalzi offensivi. College Novara è meno preciso in attacco e più distratto in difesa dove concede molti tiri aperti da dietro l’arco che permettono a Grugliasco di rientrare con una frazione di 30-17 e chiudere all’intervallo la partita sul 40-43.

Terzo quarto, dove la partita si innervosisce un po’ e si alza il livello fisico dei contatti: i padroni di casa vogliono ricucire ma i collegiali resistono grazie ad una buona difesa ad inizio periodo che va un po’ scemando nel corso dei 10 minuti e concede ancora 20 punti. I 14 segnati da Novara fissano il punteggio sul 60-57 al termine dei 30’.

Nell’ultimo e decisivo quarto si vede una difesa ai limiti della perfezione di College Novara che impedisce a Grugliasco di segnare addirittura per 5 minuti. Caligaris “on fire” inventa un assist dietro la testa da highlights per Nicolini che sancisce la riscossa dell’assalto novarese, fino a riprendere la leadership della partita con un 0-8 di parziale: prima McAdoo, doppia doppia per lui con 14 punti, 12 rimbalzi e 2 stoppate, poi ancora Caligaris danno continuità al parziale tenendo College sempre con la testa avanti. Nicolini, 21 punti per lui, 11 nel solo 4° periodo, segna la tripla del +7 a 2.30’ dalla fine, Caligaris e Gasparini tengono a distanza il tentativo di rimonta di Grugliasco segnando dalla lunetta.

Sul +5 a 48” dal termine, con palla in mano, i collegiali chiudono la sfida con un’azione in cui tutti e 5 i giocatori in campo toccano la palla: Gasparini prende vantaggio trovando Nicolini in angolo che, con un extra pass, mette in ritmo Caligaris per segnare la tripla del decisivo +8. Nicolini sigla il +10 in contropiede e McAdoo ruba ancora l’ultimo possesso permettendo a Novara, palla in mano, di chiudere la sfida.

La Situazione

Vittoria che sigla matematicamente il 6° posto alla fine della prima fase con 3 giornate di anticipo e, in attesa della fase ad orologio, permette ai giovani novaresi di poter guardare soltanto “sopra” alla classifica per provare a recuperare altri punti preziosi proprio su Grugliasco e Reba, vittime illustri dell’ultima settimana e che all’inizio del campionato sembravano così distanti e inarrivabili, soprattutto sul piano del gioco e della tradizione di piazza.

Prossimo appuntamento, ancora in trasferta, per il derby delle risaie questa volta a Vercelli, sabato 4 febbraio ore 21 al PalaPiacco, dove Novara tenterà di proseguire con la striscia vincente.

Il Tabellino

GRUGLIASCO DRAGONS Vs BASKET COLLEGE NOVARA 69-79 (10-26 30-17 20-14 9-22)

Basket College Novara: Nicolini 21, Caligaris 17, McAdoo 14, Gasparini 8, Hyka 7, Giromini 5, Brustia 5, Mandelli 2, Boncompagni, Pagani, Apostolo, Agosta N.E.

Fonte Ufficio Stampa Basket College Novara