A Malpensa tamponi per tutti. La Lombardia annulla l’indisponibilità anche verso i piemontesi

Annullate le limitazioni ai test discriminatorie di Regione Lombardia negli aeroporti SEA, dopo ritardi inaccettabili. Plauso all’attività di ASLNO

“Regione Lombardia ha ritirato l’assurda decisione di sottoporre a tampone i soli viaggiatori provenienti da Stati considerati a rischio e residenti in Lombardia o stranieri”. Lo scrive in una nota stampa Federconsumatori Novara, aggiungendo come “già il ritardo con cui sono stati predisposti gli interventi sanitari, in particolare a Malpensa, appariva clamoroso quanto ingiustificato”.

In effetti l’esclusione dei viaggiatori non lombardi si collocava addirittura in contrasto con le disposizioni sanitarie del Governo, provocando disagi e situazioni impreviste alle Asl, come quella novarese alla quale “in conseguenza delle decisioni di Malpensa, è doveroso riconoscere un’efficacissima capacità organizzativa e una grande disponibilità del personale” scrive Federconsumatori.

Restano tuttavia ancora dei limiti ai controlli previsti in particolare a Malpensa che è utilizzata da un elevatissimo numero di piemontesi: “perché i tamponi, ad esempio, sono effettuati solo sino alle 17,30 e non in orari successivi? – e conclude nel comunicato Federconsumatori Novara – E’ auspicabile che anche gli Amministratori novaresi si rivolgano a SEA e a Regione Lombardia per assicurarsi del definitivo superamento di ritardi, disagi e limiti organizzativi che potrebbero avere negative conseguenze sulla salute pubblica, oltre che un eccessivo carico di lavoro per le Asl limitrofe”.