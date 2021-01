A Novara e Vercelli, un arresto e due denunciati dalla Polizia Ferroviaria

Dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, il bilancio settimanale: 17 indagati, 4.899 persone controllate di cui 1.125 con precedenti. Operazioni di polizia anche a Novara e Vercelli

La scorsa settimana il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, ha complessivamente portato a termine una serie di attività, riassunte con i seguenti numeri: 17 indagati, 4.899 persone controllate di cui 1.125 con precedenti di polizia. 282 pattuglie impegnate nelle stazioni e 12 in abiti civili per attività antiborseggio. 73 i servizi di vigilanza a bordo di 177 treni. 23 i servizi lungo linea e 46 quelli di ordine pubblico.

A Novara il personale Polfer ha rintracciato un italiano di 42 anni ricercato per i reati di danneggiamento e furto aggravato, a seguito di un provvedimento di custodia cautelare emesso dalla Procura di Vercelli. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale cittadina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A Vercelli un ventenne italiano è stato denunciato per possesso di arma da taglio, un coltello della lunghezza di 20 cm con lama di 8. Controllato all’interno della stazione cittadina, il ragazzo ha da subito assunto un atteggiamento nervoso e accompagnato negli uffici di polizia è stato trovato in possesso del coltello celato all’interno di una tasca del giubbotto. L’arma è stata sequestrata.

Sempre a Vercelli un quarantacinquenne italiano è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’avviso orale, aggravato dal divieto di utilizzo di apparati di comunicazione radiotrasmittente, emesso dal Questore di Milano nel mese di dicembre. I poliziotti l’hanno rintracciato nella piazza cittadina adiacente la stazione, intento in una conversazione al cellulare, per cui gli è stato vietato l’utilizzo.