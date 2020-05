La piccola comunità del novarese grazie all’impegno del Comune, del Gruppo Alpini, dei Volontari Recetto e di Be.Ma. Trasporti, si prepara ad affrontare con guanti e mascherine la “Fase 2” in attesa che anche la Regione Piemonte dia un segno

«Il 4 maggio inizierà per tutti la “fase 2” di convivenza con il virus, ma bisogna che ci intendiamo bene sul fatto che questo non vuol dire che non vada mantenuto il distanziamento sociale o che si possano creare assembramenti o, ancora, che non si debbano usare guanti e mascherine – ci dice il sindaco di Recetto Lido Beltrame – e visto che dalla Regione ancora non è arrivato alcuno strumento Dpi da distribuire alla cittadinanza ci si deve industriare per evitare di lasciare allo sbaraglio i cittadini. E nella nostra piccola comunità siamo stati fortunati perché le associazioni di volontariato e gli imprenditori locali si sono uniti creando una buona sinergia»

Ed è così che a Recetto in questo fine settimana ogni residente riceverà un sacchetto con una mascherina in tessuto riutilizzabile acquistate dal Gruppo Alpini e dai Volontari Recetto, e tre paia di guanti monouso in nitrile anallergico acquistati dalla Be.Ma. Trasporti.

«E’ un’iniziativa che ha subito toccato al sensibilità della amministratrice della Be.Ma, Manuela Achitei – ci dice Enrico Bertone, già sindaco di Recetto – e abbiamo unito le forze con quelle del volontariato recettore per dare un segno tangibile alla nostra piccola comunità. Un intervento che reputiamo urgente visto che le istituzioni non hanno ancora fornito Dpi e le mascherine sono un elemento essenziale per poter affrontare in sicurezza la “fase 2”. E’ un momento in cui la solidarietà è importante e, forse, la chiave di volta per affrontare questa pandemia e noi abbiamo voluto dare un piccolo segno alla nostra comunità e già ci stiamo preparando ad un ulteriore intervento».

«In questo fine settimana – riprende il Sindaco Beltrame – grazie alle associazioni, consegneremo, porta a porta, a ogni abitante di Recetto la busta con guanti e mascherina, ma ci siamo già messi in movimento per poter proseguire in sicurezza e dopo questa consegna ci stiamo preparando ad una seconda iniziativa per consegnare ai cittadini delle mascherine chirurgiche. Poi ovviamente rimane la speranza che dalla Regione arrivi qualche aiuto e soprattutto qualche dotazione Dpi da consegnare ai cittadini per una ripresa verso la normalità».