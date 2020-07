A Reggio Emilia contro vento. Il Novara vuole stupire ancora sovvertendo ogni pronostico

Domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Novara calcio insegue la finale play-off in gara unica contro il Reggio Audace, ambiziosa squadra nata dalla ceneri della Reggiana. In caso di parità nei 90′. supplementari e calci di rigore.

Forse è stata la forza di questo Novara calcio, arrampicatosi sino alla semifinale Play-off. viaggiando a fari spenti e contro ogni pronostico. Davanti agli azzurri c’è un’altra parete da scalare, sotto forma di Reggio Audace, al secolo Reggiana, squadra solida costruita per vincere, che nel girone B prima del Covid-19, veleggiava al secondo posto inseguendo la capolista Vicenza. Tutto sembra a favore dei granata, a partire dal fattore campo, per quanto smorzato dall’assenza di pubblico, con il peso sugli azzurri degli 8 uomini diffidati sui quali aleggia la scure di una eventuale squalifica in caso di finale. Eventualità questa, che Simone Banchieri non vuole neppure prendere in considerazione.

“Non credo debba pesare su nessuno, la maggior parte dei diffidati lo erano anche con il Carpi, i ragazzi sono pronti e preparati per affrontare la cosa”.

Così il mister disinnesca, almeno teoricamente, la preoccupazione più grande emersa nella tifoseria azzurra dopo la battaglia del Cabassi, quella cioè di arrivare a giocarsi la B a corto di uomini e di energie vitali. Ma una qualità di questa squadra, emersa chiaramente nel percorso netto dei play-off, è stata quella di affrontare uno step alla volta, senza il peso di dover dimostrare per forza qualcosa, ed in questa semifinale, non c’è più nemmeno l’obbligo di vincere nei 90 minuti, perchè in caso di parità, il regolamento mette difronte le squadre a supplementari ed eventuali calci di rigore, una situazione nuova, che potrebbe cambiare l’atteggiamento degli azzurri?

“Non cambieremo di una virgola, dobbiamo fare la gara dall’inizio – spiega Banchieri – conta solo vincere e quello cercheremo di fare in ogni momento della partita. Il nostro atteggiamento sarà lo stesso”.

Al di la delle diffide incombenti, la squadra sta bene, come sta bene Andrea Sbraga, il simbolo della vittoria di Carpi, ancora non al top invece Mattia Bortolussi, ma con questo Lorenzo Pinzauti…

“Ve lo continuo a ripetere e me lo sentirete dire ancora; il singolo conta relativamente e la maglia la si conquista in settimana, allenamento dopo allenamento – spiega sorridendo il mister alla stampa che lo sollecita via streaming, nella conferenza stampa della vigilia – la partita va pensata prima nell’ottica dei 22 e poi almeno per i 16 che entreranno in campo, anche se in tempi diversi. L’importante è che tutta la rosa si senta sempre coinvolta”.

Ed in effetti se Banchieri ha avuto un merito, certamente c’è il fatto di aver tenuto tutti quanti in tensione e l’esempio Pinzauti è una cartina al tornasole di come la cosa abbia funzionato. Per tutto l’ambiente l’attaccante di proprietà del Teramo, era diventato una specie di ruota di scorta, da usare giusto in caso di foratura, ma il mister deve aver lavorato molto nella testa del ragazzo, facendolo sempre sentire nel progetto, e quando adesso c’è stato bisogno, il classe 1994 di Fiesole, si è fatto trovare pronto, risultando decisivo.

Una forza quella del gruppo che ha spinto il Novara calcio ad un passo della finale, quasi contro la logica, anche per il fondamentale apporto del gruppetto di “anziani”. Forse la migliore dote di Banchieri è stata proprio quella di “affidarsi” ai leader, lasciandogli autonomia e spazio.

“I leader in un gruppo sono fondamentali ed i nostri lo sono in modo particolare. Buzzegoli, Gonzalez, che sono il Novara calcio, insieme a Bianchi, Sbraga o Lanni, per fare dei nomi… ed il calcio è dei calciatori – spiega un Banchieri che non vuole peccare di falsa modestia – sono loro i protagonisti che ci hanno portato fino a qui, attraverso la loro collaborazione, con la volontà di andare oltre ogni ostacolo. Sono persone straordinarie, prima che calciatori. E poi abbiamo la fortuna di avere dei giovani che seguono il loro esempio. La mia soddisfazione è quella di vederli migliorare come singoli e come gruppo, giorno per giorno”.

A sentire le premesse, sarà un Novara uguale a se stesso, anche se con la voglia matta di continuare a stupire. Rispetto a Carpi ci sarà certamente il rientro in difesa dello squalificato Pogliano, ma il resto dovrebbe ricalcare l’andamento eroico visto al Cabassi, con Barbieri e Bortolussi ancora in panchina, pronti eventualmente a subentrare.

Probabile Formazione

NOVARA CALCIO (4-3-2-1): Lanni; Cassandro, Sbraga, Pogliano, Cagnano; Bianchi, Buzzegoli, Nardi; Gonzalez, Piscitella; Pinzauti. Allenatore Banchieri

SEMINIFALI PLAY-OFF SERIE C:

17.07.2020 ore 20.30 Mapei Stadium – Reggio Audace Vs NOVARA CALCIO

Live Straming Eleven Sports; Radiocronaca diretta Azzurra FM dalle 19.30

17.07.2020 ore 20.45 Stadio S.Nicola – Bari Vs Carrarese

Diretta TV RAI SPORT