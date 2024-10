Abbandono rifiuti a Veveri: la nota del Comune e dell’assessore Piantanida

Novara – Nei giorni scorsi, al Comando della Polizia Locale di Novara è giunta una segnalazione di abbandono rifiuti nelle campagne di Veveri. Gli agenti hanno svolto, a seguito del sopralluogo, una serie di indagini e approfondimenti, risalendo dopo pochi giorni, ai responsabili.

I trasgressori sono stati convocati al Comando e hanno ammesso di aver abbandonato i rifiuti (provenienti dallo svuotamento di un garage) dopo aver trovato chiusa l’isola ecologica di via delle Rosette. Si tratta di due giovani ventenni che sono stati prima sanzionati poi invitati a ripulire autonomamente la zona alla presenza degli agenti, con successivo e finale conferimento dei rifiuti negli appositi spazi.

“Il fenomeno degli abbandoni – spiega l’assessore alla Polizia Locale Luca Piantanida – è purtroppo diffuso anche nella nostra città. Nelle ultime settimane, abbiamo creato un nucleo ad hoc che sta iniziando a dare i propri frutti per mettere le basi affinché questo problema sia affrontato sotto diversi punti di vista. Le telecamere sono uno strumento certamente utile ai fini delle indagini, ma occorre tenere costantemente alta l’attenzione e impegnare le risorse presenti per arginare il problema, dando una risposta concreta alla cittadinanza, proprio come successo in questo caso. Far ripulire l’area dove erano stati abbandonati i rifiuti è un’azione che si aggiunge alla multa ma anche un’iniziativa esemplare per avviare un percorso non solo sanzionatorio, ma anche educativo ed etico”.