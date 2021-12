Abbandono rifiuti inerti a San Pietro Mosezzo: denunciati i titolari di due ditte locali

A seguito delle indagini condotte dalla Polizia Locale, sono stati identificati i responsabili, i quali orano rischiano incriminazioni di orfine penale.

Una denuncia all’autorità giudiziaria e una serie di prescrizioni per il ripristino dello stato dei luoghi: questo il provvedimento preso nei confronti dei titolari di due ditte del territorio individuate dalla Polizia Provinciale come responsabili per l’abbandono di inerti lungo il sedime stradale della via per la Stazione nel Comune di San Pietro Mosezzo.

Il 10 novembre scorso, gli agenti della Polizia Provinciale, avevano scoperto a San Pietro Mosezzo, un deposito illecito di materiali derivanti da opere di demolizione, lasciato a bordo strada. Dell’accaduto era stata informata la Polizia locale di San Pietro Mosezzo, che aveva avviato le conseguenti indagini, dalle quali sono emersi i nome dei responsabili.

Il 1° dicembre scorso quindi, è stata spiccata una denuncia all’autorità giudiziaria per due aziende locali, e ad una delle quali, si contestano il reato di abbandono di rifiuti e la mancanza di autorizzazione al trasporto; mentre per la seconda, il concorso per la mancata verifica delle condizioni di idoneità nello smaltimento degli inerti. Contemporaneamente, inviata una comunicazione con le prescrizioni specifiche alle quali i responsabili si dovranno attenere durante le operazioni di pulizia e ripristino dei luoghi. Queste saranno verificate e costantemente monitorate dalla Polizia provinciale che, sulla base dello svolgimento e dell’esito degli interventi, provvederà a richiedere un’ammenda ridotta o, nel caso non venisse riscontrata piena attinenza alle prescrizioni, a sollecitare l’apertura del provvedimento penale nei confronti dei titolari.

Fonte Ufficio Stampa Provincia di Novara