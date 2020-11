Accordo Comune-Croce Rossa, per sostenere chi si trova in isolamento o quarantena causa Covid-19

Il servizio frutto della collaborazione tra i servizi sociali del Comune di Novara e la sezione provinciale della Croce Rossa, partirà giovedì 5 novembre 2020.

L’aumento esponenziale dei casi di isolamento domiciliare causa Covid-19, praticato anche in modo volontario dagli anziani novaresi, ha indotto il Comune di Novara a riattivare una serie di serivizi finalizzati a garantire un sostegno, nella fornitura di beni e servizi di prima necessità.

Insieme alla Croce Rossa Italiana – Sezione Provinciale di Novara “Abbiamo già avviato il servizio di assistenza Over 65, ora riparte anche il servizio di spesa a domicilio per coloro che sono isolati o in quarantena” ha precisasto in una nota stampa diffusa dall’Ente, l’assessore alle Politiche Sociali e vicesindaco Franco Caressa.

L’accordo fra Comune di Novara e la Croce Rossa Italiana prevede:

COMUNE DI NOVARA – Servizio Politiche Sociali

1) Raccolta delle richieste di consegna spesa a domicilio tramite contatto telefonico al numero dello Sportello Sociale (0321 3703501) nei seguenti orari: – lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30; – martedì, giovedì e venerdì dalle 11.00 alle 12.30

2) Risponderanno le operatrici dello Sportello Sociale che, una volta raccolta e verificata la necessità di consegna spesa a domicilio, raccoglieranno i dati del cittadino e li trasmetteranno direttamente alla CRI – Sezione di Novara.

CROCE ROSSA ITALIANA – Sezione di Novara

1) Ricevute le richieste con i relativi nominativi e numeri di telefono dallo Sportello Sociale, la CRI contatterà direttamente i cittadini per stendere e concordare la lista della spesa. I volontari si occuperanno di fare la spesa e di consegnarla al domicilio del richiedente nei pomeriggi di martedì e di giovedì. All’interno della borsa della spesa sarà inserito, oltre allo scontrino, un biglietto riportante il codice IBAN che il cittadino dovrà utilizzare per versare la somma relativa alla spesa effettuata. La CRI terrà copia dello scontrino fiscale ai fini di una verifica finale degli avvenuti pagamenti.

2) Il conto corrente dedicato a questo specifico servizio è intestato a CRI COM. DI NOVARA EMERGENZA CORONAVIRUS – IBAN IT06F0503410100000000042363, finalizzato alla gestione dei rimborsi delle spese sostenute e ad evitare lo scambio diretto di denaro con persone in isolamento.

Il servizio partirà giovedì 5 novembre 2020.

“Un ringraziamento particolare – conclude Caressa – va alle associazioni di volontariato che ci accompagnano in questo momento, sostenendo le nostre iniziative ed aiutandoci ad realizzarle. In un periodo certamente complicato, il loro aiuto si sta rivelando tanto prezioso quanto essenziale per dare un aiuto concreto alle famiglie e ai cittadini che ne hanno bisogno”.