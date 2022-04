Acquistavano cocaina con il reddito di cittadinanza, arrestati dalla Polizia di Novara

I tre cittadini residenti a Novara, consegnavano le loro carte post pay ed il codice di sicurezza allo spacciatore, pur di assicurarsi la loro dose quotidiana.

Tre cittadini italiani residenti a Novara, di 35 anni, 43 e 63 anni, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per truffa aggravata per “il conseguimento di erogazioni pubbliche”. Da quanto emerso dopo accurate indagini tenute dalla Polizia di Stato cittadina, i tre soggetti, titolari di carte Post Pay, sulle quali veniva regolarmente versato il Reddito di Cittadinanza e che gli indagati utilizzavano regolarmente per acquistare droga.

I riscontri sono arrivati, a seguito dell’arresto di un italiano di 61enne, trovato in possesso di 116 dosi preconfezionate per un totale di 81 gr. di cocaina. Durante quella perquisizione, la Polizia ha trovato diverse carte poste pay intestate anche ai tre soggetti poi risultati beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Gli indagati, pur di assicurarsi la loro dose, consegnavano allo spacciatore le carte prepagate col relativo codice, su cui veniva accreditato il loro reddito di cittadinanza. In tal modo lo spacciatore, poteva autonomamente attingere le somme di denaro e quindi garantirsi il pagamento delle cessioni di cocaina, attraverso prelievi o altri acquisti.

Nel corso della stessa attività di indagine, la Polizia ha deferito un soggetto di nazionalità albanese di 47 anni, per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Fonte Ufficio Stampa Questura Novara