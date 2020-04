Addio contanti per le prestazioni Asl: solo moneta elettronica

Tra i tanti cambiamenti imposti dalla pandemia, uno avrà un impatto immediato e quotidiano sulla nostra vita di tutti i giorni. Ovvero la nemmeno tanto graduale “sparizione” dei contanti, in favore della moneta elettronica. A cominciare da enti ed istituzioni che già in questi giorni si stanno attrezzando di conseguenza. Un esempio è quello dell’Asl di Novara che, già dal prossimo lunedì 27 aprile adotterà come unica modalità di pagamento presso i propri sportelli e le casse automatiche esclusivamente la moneta elettronica (carta di credito, bancomat, postepay …ecc.).

“Tale scelta – si legge in una nota – permette anche di adempiere alle previsioni normative inerenti la tracciabilità dei pagamenti di prestazioni sanitarie”.

Pertanto, tutti gli sportelli attualmente in funzione, che ricevono pagamenti collegati all’effettuazione di prestazioni erogate dall’ASL, saranno autorizzati ad accettare esclusivamente pagamenti effettuati con moneta elettronica.

Per tutte le prestazioni per le quali agli assistiti viene rilasciato l’avviso di pagamento PagoPA, saranno operativi tutti i canali di pagamento previsti dal sistema PagoPA: casse automatiche ASL, servizio di pagamento ticket della Regione Piemonte, sportelli bancari e postali, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 nonché home banking seguendo le istruzioni fornite sull’avviso di pagamento PagoPA