Aggiornamento Coronavirus. C’è il numero verde della Regione. Attenzione ai falsi addetti sanitari

La Regione Piemonte potenzia ulteriormente il sistema di prevenzione e controllo sanitario, aumentando medici e numero di addetti del 118, ed istituendo uno speciale numero verde 800.333.44.44.

La Regione Piemonte potenzia ulteriormente il sistema di prevenzione e controllo sanitario, mantenendo uno stretto contatto con il Ministero della Salute, anche per differenziale il flusso delle chiamare, evitando l’eventuale intasamento nel numero unico di soccorso.

Per questo dal pomeriggio di oggi, il servizio 118 ha istituito uno SPECIALE NUMERO VERDE REGIONALE 800.333.44.44 che i cittadini possono chiamare, nel caso avvertano sintomi che gli facciano sospettare qualcosa di più di una semplice influenza, cioè difronte a tosse o febbre persistente ed altri significativi sintomi. La centrale del 118 ha anche raddoppiato la presenza del medico e aumentato il numero degli addetti.

Per fortuna dal centro di coordinamento della Protezione Civile regionale non arrivano notizie di nuovi contagi da Coronavirus, che restano fermi a tre, con il novarese che resta ancora immune; mentre dagli amministratori locali arriva l’invito rivolto ai cittadini di evitare di dare corso ad informazioni non ufficiale, come pure di fare molta attenzione alle possibili truffe. Pare infatti che presunti operatori sanitari si presentino nelle abitazioni, in particolare dove risiedono persone anziane sole, dichiarando di dover procedere a dei controlli legati alla prevenzione della diffusione del virus per conto di enti ed istituzioni. In realtà lo scopo è quello di portare a termine dei furti, per cui le autorità confermano che NESSUN ADDETTO è stato autorizzato ad iniziative del genere. Fatta eccezione per il Comune di Arona, dove il Sindaco Alberto Gusmeroli da domani (martedì 25 febbraio) farà distribuire un decalogo contenete consigli pratici per evitare la diffusione del Coronavirus, grazie al lavoro porta a porta che sarà garantito dai volontari di Aib e Protezione Civile di Montrigiasco.