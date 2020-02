Aggiornamento Coronavirus. In Piemonte è rimasto un solo contagiato, la coppia di Cumiana negativa al 2° test

Dal centro di coordinamento regionale della Protezione Civile arriva la notizia che il numero di contagi in Piemonte scende ad un solo soggetto.

Il Piemonte si conferma regione immune da focolai di Coronavirus. Una convinzione rafforzata non solo dalla negatività degli ultimi tamponi effettuati, ma dalla negatività emersa rispetto alla famiglia di Cumiana che era entrata nel conteggio domenica. Dalla sala di coordinamento della Protezione Civile di Torino fanno infatti sapere, che la seconda verifica a padre e madre di una bimba che era stata portata in ospedale per dei controlli, risultati positivi al primo tampone, risultano invece negativi al secondo test effettuato nelle scorse ore, per cui il conteggio dei contagi in Regione si aggiorna nuovamente. Al momento c’è solo un solo caso di coronavirus, relativo al 40enne torinese entrato direttamente in contatto con la zona del lodigiano identificata come focolaio del virus, che dall’Ospedale Amedeo Savoia fanno sapere, stia in condizioni di salute “non preoccupanti”.