AGGIORNAMENTO GIUNTA CANELLI: DE GRANDIS VICE, ENTRANO FRANZONI E STANGALINI PER CHIARELLI E LANZO

Novara – Il Sindaco di Novara Alessandro Canelli ha firmato oggi il decreto di nomina e di attribuzione delle deleghe della Giunta comunale. “Avevamo anticipato” sottolinea il Sindaco di Novara “che sarebbe stato necessario del tempo per valutare il riassetto della giunta comunale, non solo per la sostituzione del vicesindaco Chiarelli a seguito delle consultazioni regionali, ma anche per fare un tagliando a due anni e mezzo dalle elezioni e porre le basi per la conclusione del mandato. Le scelte fatte in accordo con gli alleati e i gruppi di maggioranza che ringrazio per la disponibilità e per la fattiva collaborazione, hanno l’obiettivo da un lato di riattribuire alcune deleghe sulla base del profilo degli assessori, dall’altro di ricercare una miglior amalgama tra giunta e consiglio comunale che diventa essenziale per ottenere risultati soddisfacenti dell’azione amministrativa. Ringrazio Raffaele Lanzo per il lavoro svolto in questi anni e auguro ai nuovi Assessori di poter dare un importante contributo nell’interesse dei Cittadini novaresi”.

Elenco Assessori e deleghe

ALESSANDRO CANELLI – Lavoro e Sviluppo Economico del Territorio; Progetti PNRR; Città Universitaria; Città della Salute e della Scienza; Comunicazione e URP; Gestione e Valorizzazione del Patrimonio; Frazioni e Periferie; Legge 180/78. Laureato in Economia e commercio all’Università Bocconi di Milano, è Socio Amministratore della Europol snc dal 1999. Già Presidente del Quartiere Ovest del Comune di Novara dal 2006 al 2009 e Consigliere comunale del Comune di Novara dal 2011 al 2016, dal 2009 al 2014 è stato Assessore alla Cultura, Università, Ricerca Scientifica, Politiche per la Gioventù, Beni e Attività Culturali, Sport e Tempo Libero, Sicurezza e Polizia Provinciale della Provincia di Novara.

IVAN DE GRANDIS – Sport Vicesindaco con deleghe a Sport; Impiantistica Sportiva; Eventi sportivi e Sponsorizzazioni; Legge 180/78. Tecnico farmaceutico, è impegnato politicamente dal 2012 quale coordinatore dei Giovani PdL dal 2012 al 2013 prima, consigliere comunale dal 2016 al 2021 poi, con il ruolo di vicepresidente della II Commissione consiliare Lavori Pubblici, manutenzioni e verde pubblico. Dal 2017 Consigliere provinciale

ELISABETTA FRANZONI – Ambiente, Turismo, Smart City con deleghe all’Ambiente, politiche per la sostenibilità ambientale e per l’educazione delle nuove generazioni; Verde pubblico e patrimonio arboreo (comprese le aree cimiteriali); Pulizia e decoro della città; Politiche energetiche; Qualità dell’aria e ciclo integrato dei rifiuti e delle acque; Tutela e diritti degli animali; Mobilità sostenibile, viabilità e trasporto pubblico; Promozione turistica, gemellaggi e marketing territoriale; Smart City e transizione digitale; Servizi Demografici, Toponomastica, Statistica. Classe 1978. Avvocato e mamma di Luigi. Dopo l’esperienza da Assessore al Bilancio al Comune di Trecate, diventa Assessore all’Urbanistica e al Commercio del Comune di Novara. Poi Consigliere di maggioranza nel secondo mandato del Sindaco Canelli. Innamorata di Novara, vede la politica come una missione da intraprendere con impegno ed umiltà

SILVANA MOSCATELLI – Programmazione e Gestione delle Risorse finanziarie con deleghe a Bilancio; Politiche fiscali e programmazione finanziaria; Rapporti con le Società partecipate; Sviluppo delle Risorse Umane; Rapporti con il consiglio comunale. Dal 1992 pensionata; precedentemente insegnante delle Scuole secondarie di primo grado. Dal 1993 al 1999 consigliere del Quartiere Nord del Comune di Novara; dal 1999 al 2004 consigliere della Provincia di Novara; dal 1999 al 2002 presidente della Commissione Pari opportunità della Provincia di Novara; dal 26 aprile 2002 al giugno 2006 assessore al Bilancio, Tributi, Società partecipate e vicesindaco del Comune di Novara; da maggio 2010 a giugno 2011 facente funzioni di sindaco del Comune di Novara; da giugno 2011 a giugno 2016 consigliere comunale del Comune di Novara; dal 29 giugno 2016 assessore alle Risorse economiche, Programmazione finanziaria e Mobilita’ urbana. Dal 2016 al 2021, assessore al Bilancio, Partecipate, Patrimonio, Anagrafe.

LUCA PIANTANIDA – Cultura, Polizia Locale con deleghe a Cultura; Sicurezza urbana; Polizia Municipale; Protezione Civile; Legge 180/78. Architetto, titolare dello Studio Tecnico Piantanida, con esperienza nei settori residenziali, industriali, commerciali ed urbanistici. Dal 2016 al 2019 è stato consigliere comunale; dal 2017 al 2019 ha ricoperto il ruolo di consigliere provinciale con delega, dal 2018, a polizia provinciale, protezione civile, politiche sociali e del lavoro. Dal 2019 fino al 2021, ha assunto le deleghe di Sicurezza, Polizia Locale, Mobilità, Protezione civile, Viabilità e Trasporto pubblico come assessore del Comune di Novara.

CRISTINA STANGALINI – Commercio con deleghe a Commercio, Artigianato, Industria e Agricoltura; Mercati rionali; Valorizzazione del Centro Storico; Arredo Urbano; Tutela dei diritti dei consumatori; Presidenza della commissione controllo e rilevazioni prezzi. Nata a Novara, lavora come funzionario amministrativo presso l’Ospedale Maggiore di Novara. Più di vent’anni fa ha cominciato ad interessarsi di politica, lavorando attivamente per la Circoscrizione di Lumellogno. Dal 2021 è consigliere del Comune di Novara e Presidente della VII Commissione “Politiche Sociali e Sanità Pubblica”. Mamma di due ragazzi, Giuseppe ed Emanuele è una grande appassionata di musica, teatro e in modo particolare di opere liriche.

VALTER MATTIUZ – Sviluppo del Territorio e Urbanistica con deleghe a Urbanistica e Riqualificazione urbana; Grandi opere e Infrastrutture; Edilizia privata. Classe 1960, dal 1997 al 2001 è stato membro del CdA Farmaceutica Novara e membro del CdA di PromoLavoro. Ha prestato servizio per la pubblica amministrazione prima presso il Comune di Novara, poi presso l’Asl Novara quale collaboratore amministrativo presso lo Sportello unico. E’ stato consigliere comunale a Novara dal 2006 al 2021 e assessore all’Istruzione , Formazione professionale e lavoro presso la Provincia di Novara dal 1999 al 2001.

ROCCO ZOCCALI – Lavori Pubblici e Legalità con deleghe a Lavori Pubblici; Manutenzioni, Cimiteri; Legalità e Trasparenza; Legge 180/78; Giuramenti ex art.51/98; Firma registro carico/scarico stupefacenti nonché delle scorte medicinali da utilizzare presso impianti in cui vengono curati o custoditi professionalmente animali d’affezione. Dal 1985 al 1990, è stato Vigile del Fuoco presso il Comando di Reggio Calabria; dal 1991 al 2018 nel ruolo Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Novara. Dal 2018 ad oggi, funzionario commissario presso la Questura di Novara. Appassionato di sport, è stato responsabile del settore giovanile del Novara Calcio dal 2000 al 2006. Dal 1997 è presidente della Amatori Rugby Novara.

GIULIA NEGRI – Politiche per l’Istruzione con deleghe a Politiche educative e formative; Asili Nido e Scuole per l’infanzia; Ristorazione scolastica; Pari Opportunità; Gentilezza. Classe 1969, è insegnante di Economia aziendale. Dal 1996 è titolare e direttore commerciale dell’agenzia di viaggi On Board Viaggi srl, responsabile comunicazione Maavi (Movimento autonomo agenzie di viaggi). Sposata, due figlie Sofia e Anita, appassionata di lettura e jogging.

TERESA ARMIENTI – Politiche Sociali ed Avvocatura con deleghe a Politiche Sociali; Politiche per la Famiglia; Diverse Abilità; Politiche Abitative; Rapporti con ATC; Politiche Giovanili; Rapporti con il Volontariato e l’Associazionismo; Decreti di nomina amministratore di sostegno e curatore ai sensi degli artt. 346 e seg. c.c. e della L.N.6/2004-Legge n.180/78; Avvocatura; Affari Legali. Classe 1974, nata a Bari, avvocato civilista presso uno studio di Novara dal 2008. Madre di due figli ormai adulti, amante degli animali e della natura, particolarmente attenta alle tematiche ambientali, ai temi della sostenibilità e alle innovazioni green.