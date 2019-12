Aggredisce la madre la notte di Natale, gli agenti intervengono in Torrion Quartara e la salvano

C’è il dramma famigliare legato alla droga, nell’episodio di violenza che ha visto l’intervento della Polizia la notte di Natale al Torrion Quartara, dove una donna si è salvata dall’ira del figlio tossicodipendente chiudendosi in bagno, dove ha potuto chiamare il 112.

Solo il provvidenziale intervento della Polizia, ha scongiurato conseguenze ben più gravi nei confronti di una donna, che proprio la notte di Natale è stata aggredita dal figlio 32enne, completamente soggiogato dalla dipendenza agli stupefacenti.

Lo scorso 24 dicembre, il giovane T.D. (queste le iniziali) aveva costretto la madre ad accompagnarlo a cercare una dose di stupefacente una prima volta, in serata alla reiterata nuova richiesta, la donna aveva provato a sottrarsi, trovando la reazione violenta del giovane che aveva cominciato a colpirla, trovando rifugio in bagno da dove è riuscita a chiedere aiuto chiamando il centralino del 112.

Una volta giunti nell’abitazione in Torrion Quartara, gli agenti di una volante della Questura di Novara, hanno trovato il giovane che assediava la porta dietro la quale la mamma si era rifugiata. Alla vista della Polizia il 32enne si è avventato anche sugli agenti, i quali dopo una breve colluttazione lo hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia e tradotto presso la casa circondariale di Novara, a disposizione dell’A.G. che convalidava l’arresto.