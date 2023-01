Al Nereo Rocco harakiri Novara: la Triestina ringrazia e vince 2-0

In casa dell’ultima in classifica, la squadra di Semioli regala il vantaggio dopo soli 16 secondi e poi è troppo tenera per rimettere in discussione un 2-0 maturato già nel primo tempo.

Un clamoroso regalo difensivo in apertura e molta approssimazione difensiva in chiusura di primo tempo, sono i fondamenti sui quali la Triestina è andata al riposo sul doppio vantaggio.

Sono infatti bastati 16 secondi agli azzurri, per confezionare la frittatissima che regala il fulmineo vantaggio alabardato. Davvero inspiegabile il disimpegno laterale di Carillo, che innesca il goal a freddo di Felici. Fra il vantaggio e il raddoppio arrivato al 46′. ci sono anche delle buone cose azzurre, e nell’ultimo quarto d’ora, almeno tre grandi occasioni per il pareggio. Ma invece dell’1-1 è arrivato il 2-0 di Adorante, lasciato troppo solo a centro area di girarsi e calciare da pochi passi verso la porta.

Sul numero 11 alabardato, a montare una difesa non troppo arcigna, si è ritrovato Lorenzo Ariaudo, 33enne difensore torinese, arrivato da svincolato in azzurro, solo da poche ore e gettato nella mischia da Simioli alla mezzora, visto il forfait di Khailoti, uno dei pochi punti fermi di un reparto ridotto letteralmente all’osso da assenze e manovre di mercato.

Nella ripresa Semioli prova a dare subito la scossa, inserendo Galuppini per Peli ed il nuovo arrivato Samuele Spalluto, attaccante classe 2001 in prestito dalla Fiorentina, che prende il posto di Marginean.

Azzurri che hanno subito un’occasionissima che Bortolussi spreca calciando male a due passi dalla porta, per poi provare una generosa quanto sterile pressione, che di contro però, regala ampi spazi alle ripartenze alabardate.

Il canovaccio rimane tale fino al fischio finale, perchè la Triestina, forte del doppio vantaggio, lascia completamente l’iniziativa agli ospiti, i quali dal canto loro, negli ultimi 16 metri, non sono in grado di offendere come dovrebbero, ed il match va in archivio con l’ennesima delusione di quegli eroici tifosi novaresi che non hanno fatto mancare il loro apporto anche in questa lunga trasferta.

La Cronaca

1′ Carillo sbaglia il disimpegno regalando palla ad Adorante, il quale non si fa pregare e dal limite spara sul palo, sulla respinta Felici è il più desto, e così dopo soli 16” la Triestina si trova il vantaggio solo da scartare come un pacco regalo.

12′ Lancio di Masini per Bortolussi che aggancia bene in area e poi calcia in diagonale, ma il suo destro è ribattuto.

20′ Rocca sbaglia clamorosamente il tocco in avanti e finisce per lanciare un contropiede alabardato 2 contro 1, con Felici che si vede deviare il tiro quasi a colpo sicuro.

25′ Adorante gira sotto misura sul primo palo, dove Pissardo è attento a respingere.

26′ Colpo di testa di Marginean a seguito di corner, con palla che sfiora il palo con Pisseri battuto.

28′ Felici in contropiede chiude in diagonale, bravo Pissardo ad allungarsi.

30′ Brutta tegola sulla già precaria situazione difensiva, perchè si ferma Khailoti, e Semioli è costretto a gettare nella mischia l’esordiente Ariaudo.

36′ Grande occasione per Peli, che riceve un bell’assist dal fondo di Rocca, ma col sinistro gira fuori a mezzo metro dal palo, calciando quasi sul dischetto del rigore.

38′ Peli cerca Bortolussi sul secondo palo, anticipato di un niente in corner.

40′ Altra grande occasione per gli azzurri, con il colpo di testa di Carillo che esce di pochissimo alla destra di Pisseri.

45′ Cross sul secondo palo di Peli, dove Urso di testa incrocia sul fondo.

45’+1 Cross di Germano che pesca Adorante al centro, su di lui Ariaudo non è precisamente arcigno, e l’attaccante si può girare in un fazzoletto e scaricare alle spalle di Pissardo per il raddoppio alabardato.

51′ Clamorosa occasione fallita da Bortolussi, che calcia male al volo a due passi dalla linea di porta.

53′ Girata di Adorante ed ottima risposta di Pissardo in corner.

67′ E’ il momento di Pablo Gonzalez che entra al posto di Tavernelli.

77′ Troppo tenero il destro di Crimi, che concede a Pissardo i meritati applausi per la presa bassa all’altezza del palo.

91′ Girata di Gonzalez deviata in corner, su assist di Spalluto.

Il Tabellino

TRIESTINA: 12 Pisseri, 2 Ghislandi, 3 Malomo, 5 Gori (V.C.), 11 Adorante, 13 Ciofani (C), 14 Germano, 18 Minesso (70′ 7 Furlan), 19 Paganini, 31 Rocchetti, 99 Felici (68′ 25 Crimi)

A disposizione: 1 Mastrantonio, 22 Pozzi, 4 Galliani, 9 Ganz, 17 Lovisa, 21 Iacovoni, 24 Pellacani, 25 Crimi, 30 Di Gennaro, 32 Sabbione. Allenatore: Massimo Pavanel



NOVARA: 1 Pissardo, 3 Urso, 6 Masini (V.C.), 8 Rocca, 9 Bortolussi, 10 Marginean (46′ 18 Spalluto), 11 Peli (46′ 14 Galuppini), 13 Carillo (C), 15 Khailoti (32′ 51 Ariaudo), 20 Tavernelli (65′ 19 Gonzalez), 21 Ranieri

A disposizione: 12 Menegaldo, 22 Desjardins, 4 Di Munno, 5 Bonaccorsi, 16 Fragomeni, 29 Benalouane, 33 Gonçalves. Allenatore: Franco Semioli

Arbitro: Sig. Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Assistenti: Sigg. Marco Toce di Firenze e Antonio D’Angelo di Perugia

Quarto Ufficiale: Sig. Giuseppe Sassano di Padova



Marcatori: 1′ Felici (T), 45’+2′ Adorante (T)

Ammonizioni: 35′ Felici (T), 54′ Masini (N), 62′ Gori (T), 70′ Ciofani (T)

Calcio d’angolo: Triestina 4 – Novara 3