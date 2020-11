Al Pala Igor tre giorni di Champions. Novara da domani in campo nel primo girone di qualificazione

Le ragazze di Stafano Lavarini affronteranno nell’ordine: Dinamo Kazan, VK Olomouc e Chemik Police. Ecco quando e come guardare le partite.

Da domani parte l’avventura in Champions per Novara, che avrà l’onore di ospitare il primo girone di qualificazione al Pala Igor. Purtroppo però, senza la presenza del pubblico. Da martedì a giovedì, infatti, capitan Chirichella e compagne saranno impegnate nelle tre gare valide per il girone d’andata della massima competizione europea per club. Il cammino azzurro partirà contro Kazan (tra le cui fila milita la ex Fabris), poi la sfida a Olomouc e la chiusura con l’incrocio con il Police (squadra che ha lanciato Malwina Smarzek e che vanta in rosa l’ex azzurra Brakocevic).

Di seguito il programma dei tre giorni:

24/11 17.30 Igor Gorgonzola Novara – Dinamo Kazan

24/11 20.30 VK Olomouc – Chemik Police

25/11 17.30 Igor Gorgonzola Novara – VK Olomouc

25/11 20.30 Dinamo Kazan – Chemik Police

26/11 17.30 Dinamo Kazan – VK Olomouc

26/11 20.30 Igor Gorgonzola Novara – Chemik Police

Tutte le partite delle azzurre saranno trasmesse in chiaro:

Igor Gorgonzola Novara – Dinamo Kazan sulla pagina youtube della CEV (link diretto: https://www.youtube.com/watch?v=hfUyiyF06UM ) e su Eurovolley TV previo registrazione gratuita;

VK Olomouc – Igor Gorgonzola Novara sulla pagina youtube della CEV (link diretto: https://www.youtube.com/watch?v=mezzA_q2S4U ) e su Eurovolley TV previo registrazione gratuita;

Igor Gorgonzola Novara – Chemik Police su Rai Sport

Intanto, arrivano dati esaltanti per la Igor Volley dall’auditel: il match vinto dalle azzurre a Busto Arsizio (diretta Rai Sport) è stato seguito da circa 162 mila spettatori, seconda più seguita della stagione tra i match trasmessi da Rai Sport