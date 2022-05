Al PalaBellini Ivrea passa di un punto, mercoledì in gara-2 Basket Club Novara chiamata all’impresa

Gara-1 della sfida playout di serie C Silver, vede Lettera 22 vincere a Novara 56-57. Ora per l’MG Consulting, l’obbiettivo è portare Ivrea alla bella, per tornare al PalaBellini sabato prossimo.

Si complica decisamente il cammino salvezza per Basket Club Novara, sconfitta di un solo punto dalla squadra di Ivrea, nella Gara-1della sfida playout di serie C Silver, disputata sabato sera al PalaBellini di Novara.

A fare pendere la bilancia verso gli eporediesi negli ultimi secondi di partita, è stata la freddezza dalla lunetta, con l’MG Consulting che forse ha pagato la maggiore pressione, chiudendo il match con un beffardo 56-57.

Padroni di casa che certamente hanno sofferto le difficoltà di formazione, consegnando poche alternative in attacco a coach Mauro Delconte. Lo dimostra il fatto che con il pieno di energie, Basket Club Novara ha chiuso il primo tempo in vantaggio 15-9, ma alla lunga ha pagato la maggiore freschezza atletica e mentale degli ospiti.

Mercoledì 11 maggio ore 21, nella palestra Gramsci di Ivrea, la squadra novarese è chiamata all’impresa. Ad attendere Cochis e compagni, ci sarà un palazzetto infuocato, ma questa volta l’approccio psicologico al match regala all’MG Consulting lo spirito di chi non avrà nulla da perdere, e l’obbiettivo sarà quello di portare la sfida alla bella, che si giocherebbe ancora al PalaBellini di Novara, sabato prossimo 14 maggio 2022.

La Partita

I primi dieci minuti sorridono ai padroni di casa, che grazie ad un buon gioco corale trovano efficaci soluzioni sia vicino che lontano da canestro. È però la difesa a fare la differenza e a consegnare alla MG Consulting un vantaggio di sei lunghezze. La situazione si ribalta nella seconda frazione, quando la difesa novarese diventa meno efficiente. Ivrea segna 23 punti nei secondi dieci minuti e si porta avanti di sette punti, anche perché l’attacco bianco-blu, guidato quasi esclusivamente da Cochis, perde qualità.

Dopo la pausa lunga Novara si riporta a contatto, senza però riuscire ad imporre il proprio ritmo. Sono infatti i ragazzi guidati da coach Celani a dar l’impressione di avere quello spunto in più. Ivrea è più intensa e gioca senza paura, al contrario del Basket Club che sembra soffrire la pressione. L’ultimo quarto è una battaglia che vede uscire vincenti gli ospiti. La MG Consulting è troppo nervosa e gioca poco di squadra, affidandosi spesso a soluzioni individuali. Gli eporediesi, nonostante la stazza inferiore, lottano su ogni pallone e catturano rimbalzi molto importanti, affidandosi in attacco all’iniziativa del duo Saccomani-Sconfienza. Nel finale i tiri liberi condannano Novara alla sconfitta di una sola lunghezza.

Il Tabellino

MG Consulting Novara 56 – 57 Alternativa Renault Lettera 22 Ivrea (15-9, 25-32, 42-44)

Basket Club Novara: Fe. Zocca, Amato 2, Galzerano 10, L. Brustia 2, Vigliaturo 11, Giromini 3, Diouf 12, Cochis 14, T. Brustia ne, Apostolo 2. All. Delconte

Ivrea: Saccomani, Gennari 10, Mondini ne, Nardi 13, Messina 4, Degrandi 5, Gamba, Coi 2, Ravera Chion 5, Pistelli ne, Saccomani 10, Sconfienza 8. All. Celani

Arbitri dell’incontro saranno Edoardo Forneris (Orbassano) e Matteo Paschero (Torino).