Al volante ubriaca sulla A4. La Polizia di Novara Est ferma una 44enne novarese che viaggiava contromano

Dal controllo con l’etilometro, rilevato un tasso alcolemico sei volte superiore al consentito. La donna denunciata per guida in stato di ebrezza, con revoca della patente e sequestro del veicolo.

Una donna di 44 anni della Provincia di Novara, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, violazione che prevede oltre alla condanna penale, anche la sospensione della patente di guida.

S.B. queste le iniziali, nei giorni scorsi era entrata sulla A4 dalla barriera di Rondissone e viaggiava in direzione Milano. Dopo circa 40 km si è fermata presso l’area di servizio Villarboit Sud. Dopo aver effettuato la sosta però, evidentemente non in condizioni di lucidità ottimali, ha imboccato l’uscita invece che l’entrata riprendendo la marcia in contromano.

La Polizia Stradale di Novara Est, immediatamente allertata via telefono dagli automobilisti spaventati che l’hanno incrociata, è riuscita ad intercettarla pochi minuti dopo, prima che potesse rischiare di provocare un pericoloso incidente.

Una volta fermata la donna, gli agenti della stradale, hanno immediatamente notato lo stato di ebrezza, poi verificata anche ai fini legali attraverso l’accertamento con etilometro, strumento che ha rilevato un tasso alcolemico sei volte superiore al limite massimo consentito (3,10 g/l).

Per la guida contromano, oltre alla denuncia penale, alla signora è stata comminata una seconda sanzione, che oltre alla somma da 2.000 a 8.200 euro, prevede la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Fonte Polizia di Stato