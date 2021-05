All’AOU di Novara in funzione un robot a sorgenti di luce Uvc per la disinfezione ottenuto dall’EU

L’Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara, aveva partecipato ad un bando europeo per ottenere il prezioso automa, che oltre a pulire, mira a ridurre batteri, microrganismi nocivi e agenti patogeni; certificato anche contro la diffusione del Covid 19.

A suo tempo, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara aveva partecipato a un bando europeo per l’assegnazione di un robot di disinfezione e ora è arrivata la risposta positiva da parte della Ue: l’apparecchio è stato collaudato ed è già in funzione. Il robot è progettato per essere parte di una normale routine di pulizia e mira a ridurre la diffusione di malattie infettive, batteri e altri tipi di microrganismi organici nocivi e agenti patogeni nell’ambiente; è certificata anche l’efficacia per la decontaminazione di ambienti che hanno ospitato pazienti affetti da Covid 19.

E’ un robot di disinfezione autonomo, flessibile e modulare. Il robot UVD Robots ApS di fabbricazione danese, utilizza sorgenti di luce Uvc ad alta potenza per disattivare batteri nocivi, funghi e agenti patogeni che causano infezioni e malattie. Il sistema di guida autonoma consente agli operatori di chiamare facilmente il robot tramite il suo tablet e inviarlo alla posizione desiderata durante la pulizia iniziale. Dopo che la pulizia è stata eseguita nella stanza, il robot viene messo in azione. Una volta che il tablet è stato posizionato in modo sicuro sulla porta chiusa e la disinfezione è iniziata, l’operatore può continuare il lavoro pianificato anche altrove fino a quando il tablet non mostra che il lavoro del robot è terminato.