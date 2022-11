Allerta truffa a Novara: la Lega italiana per la lotta contro i tumori segnala finte raccolte fondi

Segnalate telefonate e raccolte porta a porta, da parte di fantomatici addetti mai autorizzati dalla Lilt di Novara.

In un comunicato diffuso alla stampa locale, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, Sezione provinciale di Novara, fa presente di aver ricevuto alcune segnalazioni relative a tentate truffe. In pratica si sono verificati episodi di richiesta di soldi a favore dell’associazione tramite telefono e raccolta porta a porta.

“E’ necessario avvertire di rifiutare ogni richiesta di questo tipo – scrive Lilt Novara, che precisa di – non ha autorizzato nessuno a raccogliere fondi in questo modo. Le donazioni a Lilt Novara avvengono esclusivamente presso la sede in via Pietro Micca 55 a Novara, tramite bonifico e in occasione delle iniziative ufficiali. Qualora le persone avessero bisogno di maggiori informazioni al riguardo o volessero segnalare telefonate sospette possono contattare gli uffici Lilt Novara al numero 0321 35404 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13”.