All’ex caserma Passalacqua, 4 concerti e 2 spettacoli di cabaret, il Comune presenta il programma

Importanti artisti di fama nazionale, si esibiranno a luglio, nell’area che insiste sullo Spazio Nova presso il parcheggio dell’ex Caserma Passalacqua.

Dopo diversi anni tornano a Novara, i grandi live con 4 concerti musicali e 2 spettacoli di cabaret, dall’8 al 16 luglio. Sarà infatti un’estate davvero ricca di grandi eventi con artisti nazionali che si alterneranno sul nuovo palcoscenico all’aperto della ex Caserma Passalacqua di Viale Ferrucci.

Sarà la società Promoter PV di Silvio Petitto che opera dal 1991 nel campo dello spettacolo e che dal 1996, organizza l’Estate al Castello Visconteo di Pavia e al Castello Sforzesco di Vigevano ad occuparsi dell’organizzazione degli eventi. Alla richiesta del Comune di Novara di promuovere 4 spettacoli, la Promoter ha risposto con 6 proposte. Al bando hanno partecipato due società, una delle quali esclusa per mancanza di requisiti.

“Torna la grande musica live a Novara con un duplice obiettivo – spiega il Sindaco Alessandro Canelli – promuovere l’area che insiste sullo Spazio Nova dell’ex caserma Passalacqua, che sta sviluppando iniziative ed attività nell’ambito della rigenerazione urbana, dell’innovazione sociale e dell’aggregazione giovanile e al tempo stesso, riproporre Novara come città che può far parte del circuito dei concerti e degli eventi di livello nazionale. Tra qualche giorno, annunceremo anche le iniziative legate alla più tradizionale Estate Novarese che quest’anno si svolgerà al Broletto con il coinvolgimento delle realtà culturali ed artistiche della nostra città”.

Roberto Vecchioni, Ermal Meta, Samuel e un rapper di fama nazionale: sono loro gli artisti che caratterizzeranno l’estate della città di Novara.

A rappresentare il mondo del cabaret ci saranno Pucci e Katia Follesa, artisti ben noti nel panorama dello spettacolo comico.

Questo il programma:

– 8 luglio: SAMUEL in concerto

– 9 luglio: serata rap con importante artista italiano che annuncerà nei prossimi giorni il suo tour

– 10 luglio: FOLLESA/PISANI IN “Finché social non ci separi”

– 14 luglio: ERMAL META in concerto

– 15 luglio: ANDREA PUCCI “Il meglio di”

– 16 luglio: ROBERTO VECCHIONI in concerto

“Felici per la fiducia che l’Amministrazione comunale di Novara ha voluto dare alla Promoter PV affidando l’organizzazione di eventi per Estate Novarese 2022 all’ex Caserma Passalacqua – commenta Silvio Petitto – L’obiettivo, ambizioso ma raggiungibile, è di creare un nuovo spazio per grandi eventi. Ci proveremo già da quest’anno ma con l’obbligo di prospettarci ai prossimi quando la situazione generale e quella del settore eventi sarà finalmente stabilizzata. Saranno sei eventi, ai quali potrebbero aggiungersene altri, per pubblici variegati. Una bella sfida che accettiamo con entusiasmo”.