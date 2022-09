Altri controlli della Polizia: oltre 1000 persone e 54 esercizi pubblici, in particolare compro oro e sale VLT

Agenti impegnati in zona Stazione Fs, corso Milano e Rizzottaglia, via Brera, centro storico, Lumellogno e Pernate.

Nella mattina di ieri, mercoledì 31 agosto, la Polizia di Stato ha implementato il servizio di controllo del territorio, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Torino e alla Polizia Locale di Novara, nel centro storico e sulle principali arterie cittadine, anche sulla base di alcune segnalazioni o esposti presentati in Questura dalla cittadinanza novarese.

Nello specifico sono stati effettuati servizi e verifiche nei pressi della zona Stazione Fs, Via San Francesco d’Assisi, zona di Corso Milano e Rizzottaglia, Via Brera, centro Storico, Lumellogno e Pernate, controllando 62 persone (17 con pregiudizi penali o di polizia).

Nel corso del servizio si effettuava anche il controllo di 4 esercizi commerciali (1 market e 3 bar). I servizi si inseriscono in un piano con controlli straordinari che ha visto potenziare i normali servizi in diversi quadranti orari e giornate e in quelle aree della città che necessitano di una presenza rafforzata anche nel periodo di esodo estivo, con dei risultati già comunicati a suo tempo e che aggiornati vedono: 16 servizi “alto impatto”: Sono state controllate 1105 persone; Sono stati controllati 54 esercizi pubblici, con particolare riferimento ai “compro oro” e alle Sale VLT;

Sono state battute, con vigilanze dinamiche, anche appiedate, e posti di controllo, praticamente tutte le zone della città, con particolare riferimento alla zona della Stazione FS, al centro cittadino, alle direttrici presenti in zona Sant’Agabio, in zona Sant’Andrea, in zona Rizzottaglia e Quartiere Ovest, in zona Sant’Antonio, in zona San Rocco, alla Bicocca e nella zona del Villaggio Dalmazia, Pernate e Lumellogno.

È stata arrestata una persone per violazione dei provvedimenti del Questore; E’ stata indagata una persona per inosservanza al DASPO Urbano ed una per getto pericoloso di cose e porto di strumenti atti ad offendere; Sono state contestate 2 sanzioni amministrative nei confronti di esercizi commerciali; Si è proceduto penalmente nei confronti di due esercizi commerciali gestiti all’atto del controllo da parte di personale non autorizzato; Sono state contestate 2 violazioni amministrative per guida senza assicurazione ed è stata ritirata una patente di guida.

Fonte Ufficio Stampa Questura Novara