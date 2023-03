Altri sgomberi da parte della Polizia Locale, questa volta in via Della Riotta

Tre soggetti che occupavano abusivamente l’alloggio. Uno di questi, irregolare sul territorio nazionale, è stato oggetto di provvedimento di allontanamento da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Nella giornata di giovedì 23 marzo, gli Agenti di Polizia Locale di Novara, con il supporto dell’Agenzia Territoriale per la Casa di Novara (ATC), nello svolgimento dell’ordinario servizio di controllo degli edifici pubblici ubicati a Novara, in via Della Riotta 84, hanno proceduto a deferire all’Autorità giudiziaria 3 soggetti che occupavano abusivamente l’alloggio. Di questi, uno è risultato irregolare sul territorio ed è stato oggetto di provvedimento di allontanamento da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

L’intervento in questione rientra nel piano di interventi più generali finalizzati allo svuotamento dei palazzi che saranno oggetto di demolizione e di ricostruzione. “I nostri agenti – spiega l’assessore Raffaele Lanzo – si stanno occupando, tra le numerose altre attività di controllo, di monitorare la situazione in determinate zone della città dove sono previsti lavori di realizzazione di nuove case di edilizia residenziale pubblica, come via Bonola e via Della Riotta. Un’attività che ha richiesto una precisa programmazione dopo un puntuale censimento degli alloggi da sgomberare in queste aree. E oltre allo sgombero è stata messa in atto anche una ricollocazione dei nuclei familiari aventi diritto in altri alloggi. Cosa diversa dal fatto in questione poiché le persone che occupavano l’appartamento di via della Riotta sono risultate abusive e come tali sono state deferite all’autorità giudiziaria”.