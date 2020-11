Altro giro di tamponi, il Covid sposta alle 20.30 anche Lecco-Novara

Sono saliti a 6 i positivi al Covid nella rosa azzurra, e squadre che nelle prossime ore si devono sottoporre ad un nuovo controllo. Al Rigamonti-Ceppi inizio gara spostato dalle 16 alle 20.30

Ancora uno spostamento d’orario per il Novara calcio, che domani pomeriggio alle 16 era chiamato al turno infrasettimanale contro il Lecco. Causa ulteriori controlli anti Covid-1,9 la 10a Giornata allo Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi è stata spostata alle 20.30.

Dopo altri due calciatori azzurri trovati positivi (il totale sale a sei indisponibili) c’è infatti bisogno di un nuovo giro di tamponi anche per il Lecco, che richiede qualche ora in più per essere completato.

Al momento mister Marcolini, che insieme a Panico sarà squalificato per un turno, ha convocato i seguenti giocatori::

PORTIERI: 31 Desjardins, 2 Lanni, 1 Spada

DIFENSORI: 25 Bellich, 5 Bove, 33 Colombini, 20 Lamanna, 14 Migliorini, 16 Natalucci, 21 Pagani, 6 Pogliano, 4 Sbraga

CENTROCAMPISTI: 23 Bianchi, 10 Buzzegoli, 15 Collodel, 7 Firenze, 29 Rusconi

ATTACCANTI: 26 Cisco, 9 Lanini, 24 Piscitella, 32 Tordini, 17 Zigoni, 18 Zunno