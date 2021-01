Amazon sbarca a Novara. Annunciati 900 posti di lavoro in tre anni. Canelli:”Assolutamente positvo”

L’Amministrazione Canelli commenta positivamente la conferma della notizia dell’insediamento di un grande centro di smistamento Amazon presso il Polo Logistico di Agognate.

“Un elemento assolutamente positivo” così il sindaco di Novara valuta l’insediamento del nuovo centro di smistamento Amazon presso il Polo logistico di Agognate. Una volta operativo, il colosso dell’e-commerce potrebbe assumere nei prossimi tre anni, circa 900 dipendenti, e garantire strutture sostenibili che integreranno sistemi per il risparmio energetico riducendo l’impronta ambientale.



“Positivo per la città ed il territorio – spiega Alessandro Canelli – perché i nuovi posti di lavoro (tra cui figure professionali altamente specializzate) in un momento in cui la necessità di nuova occupazione è più che mai sentita, soprattutto come conseguenza della pandemia che sta fortemente penalizzando il tessuto economico del nostro Paese e del territorio in cui viviamo.

In secondo luogo, l’insediamento sarà caratterizzato da alti standard di sostenibilità ambientale sia all’interno dei manufatti Amazon sia sotto il profilo delle compensazioni ambientali nell’area limitrofa. Ricordo, inoltre, che la variante alla base dell’insediamento è stata voluta da questa amministrazione su 200 mila metri quadrati solamente in prossimità del casello autostradale di Novara Ovest e non come in passato quando si ipotizzava una variante anche di un milione di metri quadri”.

Verrà riqualificata l’area rurale e boschiva intorno al polo logistico attraverso 15 ettari dedicati a verde con la piantumazione di 1500 tra arbusti e alberi, la riqualificazione di 9 ettari del bosco di Agognate, la piantumazione di 11 mila nuovi alberi insieme all’utilizzo di sole specie autoctone. Sarà inoltre riqualificato un tratto delle sponde del Canale Cavour e verranno create barriere vegetali tra le aree naturali e quelle urbanizzate a tutela della fauna e verranno realizzate piste ciclabili per incentivare metodi di trasporto alternativi.

“L’insediamento di Amazon a Novara – continua il Sindaco Canelli – garantisce la presenza di un operatore serio che lavorerà con tecnologie innovative e all’avanguardia che ben si sposano, peraltro, con gli obiettivi prioritari nell’ambito delle strategie di sviluppo che stiamo realizzando per la nostra città. L’auspicio è che questo insediamento possa portare nel medio o lungo periodo al numero ancora superiore di possibilità occupazionali sia dirette che indirette”.

“Una grande operazione – aggiunge l’assessore all’Urbanistica del Comune di Novara Elisabetta Franzoni – che unisce la creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro, oggi più che mai necessari, ad un’attenzione particolare all’ambiente circostante. Così come per il polo logistico di Agognate, obiettivo dell’amministrazione è quello di dare vita a progetti di sviluppo della città che coniughino l’occupazione con la tutela dell’ecosistema., tanto che stiamo lavorando ad una sorta di ‘codice etico ambientale’ in modo da dare ai nuovi insediamenti linee di indirizzo e di sviluppo finalizzate anche al rispetto del territorio. L’operazione di Agognate – conclude Franzoni – è forse la più importante, ma certamente non l’ultima, che valorizzerà la vocazione naturale di Novara quale polo della logistica”.