Anche il derby Pro Vercelli-Novara a rischio. Scuole chiuse fino a domenica

Si accentuano i provvedimenti di contenimento al Coronavirus da parte della Regione Piemonte, che ha chiuso le scuole e fatto divieto di assembramento fino a domenica 1 marzo. Anche il derby Pro Vercelli-Novara è a rischio.

Scuole di ogni ordine e grado chiuse in Piemonte, fino a domenica 1 marzo inclusa, nonché manifestazioni od eventi che prevedano assembramento di persone. Questo il contenuto del provvedimento anticipato dal Presidente Cirio che segue un preciso coordinamento con i Governatori delle altre regioni del nord Italia, per il contenimento al contagio da coronavirus.

Manifestazioni anche sportive dunque, che seguono alla sospensione dei campionati (nel volley ad esempio era già stata rinviata Igor Novara-Caserta) che mette a rischio anche il derby di Lega Pro fra Pro Vercelli e Novara, che dovrebbe disputarsi domani sera (lunedì 23 febbraio) al Silvio Piola vercellese. Ancora in dubbio perché il presidente di Lega Ghirelli si è preso tempo fino a domani, resta infatti aperta anche l’ipotesi della partita da disputarsi a porte chiuse. Decisione che potrebbe riguardare anche le gare di mercoledì sera 26 febbraio alle 18.30 fra Gozzano e Renate allo Stadio Alfredo d’Albertas e quella di giovedì sera 27 febbraio ore 20.45 al Silvio Piola di Novara, fra gli azzurri padroni di casa e la Giana Erminio.

Nel frattempo salgono a 6 i casi di contagio riscontrati in Piemonte, tre menbri di una stessa famiglia di Cumiana che sono a Torino, che avevano avuto contatti con il lodigiano, altre tre sono di nazionalità cinese e si trovano a Cuneo. Nessun contagio al momento nella provincia di Novara, con l’ospedale Maggiore di Novara che fa sapere come tutti i reparti siano regolarmente aperti, che la situazione è sotto controllo e si seguono con normalità tutti i protocolli stabiliti. Nella giornata di domani, davanti a tutti i pronto soccorso della regione, inclusi quelli novaresi, verranno approntate delle tende pneumatiche che fungeranno da triage per il pre-trattamento, per evitare dei contatti con cittadini non ancora verificati.

Si sconsiglia comunque di recarsi in ospedale nel caso si soffrisse di sintomi influenzali. La cosa migliore è chiamare i numeri di emergenza 112 e 1500.