Anche nel novarese partono i test sierologici volontari per il personale della scuola

Anche nel novarese dal 26 agosto al 6 settembre, come da indicazioni ministeriali e regionali, parte il programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS Cov2, rivolto al personale docente e non docente operante nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private. Si tratta di test rapidi “pungidito”.

L’adesione al test è su base volontaria e gratuita. I Medici di Medicina Generale (MMG) eseguiranno nei propri ambulatori lo screening al personale delle scuole pubbliche statali (propri assistiti) i cui nominativi verranno segnalati dal Ministero. Le modalità di esecuzione del test saranno indicate dal proprio MMG.

I Servizi dell’ASL Novara eseguiranno i test agli operatori scolastici, afferenti alle scuole non statali; afferenti ai servizi educativi per l’infanzia; privi di MMG nel luogo di domicilio lavorativo; assistiti da MMG che non effettuano il test sierologico.

Presso le seguenti sedi:

NOVARA presso il Centro prelievi del Centro Servizi Sanitari Territoriali – Palazzina A – Ingresso A1, in Viale Roma 7, dalle ore 11 alle ore 13;

BORGOMANERO presso la sede di Continuità Assistenziale via Cavigioli 7, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

ARONA presso il Presidio Territoriale di via S. Carlo 11, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dove gli interessati potranno recarsi senza necessità di prenotare (ossia in modalità ad “accesso diretto”).

Il servizio sarà attivo dal 26 agosto al 7 settembre p.v dal lunedì al venerdì. In caso di necessità si programmeranno sedute aggiuntive.

Sul sito dell’ASLNovara è pubblicata l’informativa e il modello di autocertificazione che l’operatore scolastico dovrà scaricare e compilare e presentare alla sede di esecuzione del test per rendere più veloce la procedura stessa (pagina Covid e Scuole). Al termine della prestazione verrà rilasciato all’utente l’attestazione di esecuzione del test e del relativo risultato.