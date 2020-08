Ante Hrkać gigante bosniaco-croato per il centrocampo: si muove il mercato del Novara calcio

Nelle prossime ore il ds Orlando Urbano potrebbe perfezionare l’acquisto del centrocampista bosniaco-croato Ante Hrkać proveniente dalla serie A di Bosnia. Definita l’organizzazione del ritiro azzurro in Valle d’Aosta.

Ante Hrkać, centrocampista 28enne bosniaco-croato, potrebbe essere il primo acquisto del mercato estivo del Novara calcio targato famiglia Rullo. La trattativa con il giocatore ed il club bosniaco Siroki Brijeg è in fase molto avanzata e nelle prossime ore il direttore sportivo azzurro Orlando Urbano potrebbe dare l’annuncio. Poche le informazioni disponibili sul giocatore, che fino al blocco per covid-19 nel marzo scorso, nella serie A bosniaca aveva raccolto 19 presenze (1417 min) 1 rete ed 1 assist, contribuendo al raggiungimento del terzo posto in classifica della sua squadra. Nato a Mostar l’11 marzo del 1992, Ante Hrkać colpisce per la sua fisicità ben espressa dai 193 cm di altezza, che dovrebbe dare prestanza ad un centrocampo azzurro che ha molta qualità, ma un po’ meno muscoli e centimetri. Nella sua scheda viene indicato come centrocampista centrale prevalentemente impiegato per compiti di contenimento davanti alla difesa.

Nel frattempo la società azzurra ha definito date ed organizzazione del ritiro precampionato, che vedrà i ragazzi di mister Simone Banchieri, ritrovarsi per le visite mediche e l’espletazione del protocollo sanitario anti covid-19 con test a tampone per il 17 agosto. Dal 22 al 30 di agosto partenza per Châtillon, con intense giornate di allenamento e le prime amichevoli, fra le quali potrebbero esserci squadre di rango come Torino e Feyenoord. Purtroppo, viste le linee guida governative e della tutela della salute pubblica, al momento non sarebbe possibile la presenza di pubblico, ma qualcosa nei prossimi giorni potrebbe anche cambiare.