APPROVATO DALLA PROVINCIA IL PROGRAMMA QUINQUENNALI DELLE MANUTENZIONI STRADALI

Novara – Il Consiglio provinciale ha approvato, durante la seduta di oggi, giovedì 30 maggio, il programma quinquennale delle manutenzioni sulle strade di competenza dell’Ente, piano che verrà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per l’approvazione e l’ottenimento dei trasferimenti.

La pianificazione delle varie opere (che nel quinquennio considerato ammontano a 6.999.964 euro complessivi) nasce dal monitoraggio e dai riscontri effettuati dal Settore Viabilità in tutto il Novarese.

L’importo previsto ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029 ammonta in tutto a 1.399.992,80 euro.

In particolare, nel 2025, lungo diverse strade provinciali del III Reparto – Alto Novarese, sono previsti lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento del piano viabile bitumato (l’opera più ingente, pari a 350.000 euro), e in tutto il territorio interventi manutentivi della segnaletica stradale ad alta visibilità (260.000 euro), adeguamento normativo delle barriere stradali di sicurezza (260.000 euro), risoluzione di dissesti idrogeologici e regimazione delle acque della piattaforma stradale (250.000 euro), manutenzione straordinaria della segnaletica verticale (1.399.992,80 euro).

Nel 2026, su diverse strade del territorio di competenza dell’Ente, saranno effettuate diverse opere di adeguamento normativo delle barriere stradali di sicurezza (370.000 euro), di risoluzione di dissesti idrogeologici e regimazione acque della piattaforma stradale (250,000 euro), di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale (279.992,80 euro). A ciò si aggiungono lavori di messa in sicurezza del ponte al km 4+800 sul Terdoppio lungo la Strada provinciale n. 102 “Sologno-Bellinzago” (200.000 euro) e lavori di costruzione di una rotatoria all’intersezione tra la Strada provinciale n. 44 II e la Strada provinciale n. 44 III, con la manutenzione straordinaria delle opere di smaltimento delle acque di superficie lungo la Strada provinciale n. 44 I (300.000 euro).

Ancora, nel 2027, lungo diverse strade del Novarese, si prevedono lavori di adeguamento normativo delle barriere stradali di sicurezza (350.000 euro), di risoluzione di dissesti idrogeologici e regimazione acque della piattaforma stradale (250.000 euro) e di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale (300.000 euro), ai quali si aggiungono studi e rilevazioni del traffico e del livello di incidentalità per il miglioramento della sicurezza stradale (149.992,80 euro) interventi di sistemazione delle scarpate con ricostruzione dei muri di sostegno e regimazione acque di superficie sulla Strada provinciale n. 32 (350.000 euro).

Nel 2028 sarà la volta dei lavori di adeguamento normativo delle barriere stradali di sicurezza (260.000 euro), di risoluzione di dissesti idrogeologici e regimazione delle acque della piattaforma stradale (250.000 euro) e di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale (279.992,80 euro) su diverse strade di competenza dell’Ente, mentre sono previsti 310.000 euro per opere di ripristino della scarpata a seguito di dissesto idrogeologico sulla Strada provinciale n. 45 “della Cremosina” e 300.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria delle barriere stradali e dei relativi manufatti di ancoraggio sulla Strada provinciale n. 39.

Infine, nel 2029, la Provincia si occuperà di lavori di adeguamento normativo delle barriere stradali di sicurezza (300.000 euro), di risoluzione di dissesti idrogeologici e regimazione delle acque della piattaforma stradale (250.000 euro), di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale (279.992,80 euro) su diverse arterie di Novarese di competenza della Provincia. Sempre per questo anno l’Ente ha previsto la manutenzione straordinaria alle opere per la stabilità dei pendii di interesse stradale delle Strade provinciali n. 41 , n. 39 e n. 165 (260.000 euro) e la sistemazione delle pertinenze stradali e adeguamento barriere di protezione della Strada provinciale n. 110 “di Montrigiasco” (310.000 euro).