Arrestato dalla Polizia l’autore di numerosi furti e rapine fra luglio 2021 e febbraio 2022

Il responsabile, un novarese di 34 anni, nello stesso giorno aveva colpito presso lo Shun Fa e nei supermercati Conad di via Biandrate e via Beltrami.

Riceviamo dall’Ufficio Stampa della Questura di Novara e pubblichiamo:

Nella giornata di ieri, martedì 18 ottobre, la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare in carcere, nei confronti di un novarese 34enne, con numerosi precedenti penali e autore di numerosi furti e rapine ad esercizi commerciali nel novarese, effettuati tra il mese di luglio 2021 e febbraio 2022.

L’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, giunge all’epilogo di un’attività di polizia giudiziaria, volta alla repressione di molteplici furti e rapine, perpetrati in particolar modo in danno di esercizi commerciali.

Secondo l’ipotesi investigativa, nella commissione dei delitti, l’imputato ha mostrato una certa scaltrezza nella commissione di reati contro il patrimonio, come nel caso dei furti e rapine, perpetrati rispettivamente, presso gli esercizi commerciali di Shun Fa e Conad di Novara (sia quello situato in via Biandrate e quello in via Beltrami), reati dai quali trae origine l’attività d’indagine, esperita dalla Questura di Novara.

Infatti, appariva preoccupante la ripetitività con cui venivano commessi i reati, e il breve lasso di tempo intercorrente tra un fatto reato e l’altro, quando nella stessa giornata il reo, dopo aver commesso un tentativo di rapina presso il supermercato Conad di via Beltrami, in quanto scoperto dagli addetti alla vendita, si è recato presso il supermercato Conad di via Biandrate, dove è riuscito a compiere il “colpo”, consistente in bottiglie di liquore.