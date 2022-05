Arrestato per maltrattamenti in famiglia, la moglie protetta in casa della vicina che ha chiamato i soccorsi

Su segnalazione di una vicina di casa che ha udito la vittima piangere, la Polizia è intervenuta arrestando il marito, ora accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ha sentito il pianto della vicina e conoscendo la situazione, non ha esitato ha chiamare la Polizia di Stato di Novara, che nel pomeriggio del 29 aprile, è intervenuta prontamente con gli equipaggi della Squadra Volante.

Nel frattempo, la vittima (parzialmente invalida) era riuscita a riparare proprio nella casa della premurosa vicina, ed una volta arrivati gli agenti, ha riferito loro della difficile situazione familiare, legata soprattutto ai problemi di alcolismo del marito. A causa delle continue assunzioni di bevande alcoliche infatti, l’uomo, su cui gravano precedenti specifici di polizia, sarebbe diventato nel tempo troppo manesco, usando violenza sia verbale che fisica, nei confronti della moglie, con l’aggravante degli abusi sessuali.

L’uomo, classe 1964, dopo le formalità di rito, è stato quindi tratto in arresto e tradotto presso la Casa circondariale di Novara, per il reato di maltrattamenti in famiglia e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Fonte Ufficio Stampa Questura Novara