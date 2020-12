Arriva anche a Novara “Scatole di Natale”, un gesto semplice per scaldare il cuore dei bisognosi

“Scatole di Natale” arriva anche a Novara, un gesto semplice per scaldare il cuore dei bisognosi

L’iniziativa è sostenuta dal Gruppo Terziario Donna Confcommercio con l’Associazione Il Biancospino onlus. Tutti i novaresi possono confezionare e donare fino al 18 dicembre la loro scatola di Natale, che poi verrà data ai bisognosi.

Funziona così: si prende una scatola di scarpe (o simile), nella quale mettere 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta, ecc.); 1 cosa golosa (caramelle, cioccolato, dolciumi, ecc.); 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite, carte da gioco, ecc.); 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo, ecc.); 1 biglietto gentile.

Questo è “Scatole di Natale” un progetto di solidarietà nato a Milano dall’idea di Marion Pozzato, per dare un momento di gioia ai più bisognosi in questo periodo difficile, soprattutto a Natale, che arriva a Novara grazie al sostegno del Gruppo Terziario Donna Alto Piemonte, in collaborazione con l’Associazione Il Biancospino onlus.

“Ci siamo imbattute per caso nell’iniziativa, come tanti, navigando sui social – spiega Elisabetta Belletti, presidente di Terziario Donna Confcommercio Alto Piemonte – L’idea ci è piaciuta così tanto che, detto fatto, il nostro gruppo ha deciso subito di proporla a Novara, trovando un’immediata e calorosa condivisione nell’Associazione Il Biancospino. La proponiamo ai novaresi e prima di tutto alle nostre imprenditrici alle quali chiediamo di donare scatole già pronte oppure prodotti da inserire nelle scatole che noi stesse confezioneremo. Quello che ci piace dell’iniziativa è l’idea del dono voluttuario, non cibo o beni di strettissima necessità dei quali già le Associazioni si occupano molto bene, ma una sorpresa, un diversivo, qualcosa che susciti un sorriso e faccia sentire il calore di chi la dona”.

La scatola va incartata, si scrive in un angolo a chi è destinata (donna, uomo, bambino/a) e poi va consegnata entro il 18 dicembre in uno dei punti di raccolta:

Confcommercio via Paletta 1

Mercato coperto viale Dante (banco n. 4 Maura Mazzone)

Erboristeria Mela Cannella piazza Gramsci 11/a

Ottica Asmonti via Valsesia, 2

Verde idea corso XXIII Marzo. 204/B

L’Associazione Il Biancospino provvederà a consegnare le scatole alle famiglie bisognose, anche in collaborazione con altre Associazioni di volontariato del territorio. “Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta perché ci stavamo accingendo a lanciare l’iniziativa a nostra volta, in autonomia, ed è stata una bellissima sorpresa poter unire le forze da subito – conclude Tiziana Freguglia presidente dell’Associazione Il Biancospino onlus – Siamo sicure che tanta gente parteciperà e ci teniamo in particolar modo a raccomandare di personalizzare il biglietto di auguri. Spesso le difficoltà si accompagnano alla solitudine e mai come a Natale un pensiero affettuoso scalda il cuore più di ogni altra cosa. Sono tempi duri per tutti e drammatici per tanti, ma basta poco per regalare una scintilla di gioia a chi ne ha bisogno, ma anche a noi stessi”.

Fonte Ufficio Stampa Confcommercio Alto Piemonte