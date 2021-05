Arriva il Giro d’Italia ed al Castello va in scena “La bicicletta nella Resistenza”

L’interessante iniziativa storico-culturale verrà inaugurata sabato 8 maggio presso l’area archeologica del Castello.

Dall’iniziativa di Anpi Novara e l’Associazione Culturale Stella Alpina, con il patrocinio del Comune di Novara, vedrà di scena presso l’area archeologica del Castello, un’interessante iniziativa storico-culturale, che attraverso parole e immagini, racconterà la storia della bicicletta durante la Resistenza al nazifascismo. Resistenza intanto dei campioni del ciclismo combattenti per la Libertà, a partire dalla vita di Gino Bartali e di altre straordinarie figure che, hanno scelto di non stare in disparte, dando il loro contributo alla Liberazione dalla dittatura.

Una “preziosa” mostra dal titolo: “La bicicletta nella Resistenza”, che verrà inaugurata sabato 8 maggio alle 17:30, in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Novara il giorno successivo. Sarà visitabile, su prenotazione, fino al 27 giugno 2021.

Esistono il catalogo completo della mostra ed un libretto dal titolo “Il ciclismo tra fascismo e antifascismo”, utili come approfondimenti ma anche per la didattica. La mostra è arricchita dall’esposizione di diversi modelli di biciclette d’epoca, gentilmente concesse dal collezionista Germano De Grandis.

In occasione dell’inaugurazione, saranno presenti Giovanni Bloisi, il Ciclista della Memoria, che a fine giugno arriverà a Novara (Vignale) e vi farà tappa in occasione del suo prossimo viaggio lungo i Luoghi della Memoria – I luoghi degli eccidi nazifascisti, Marco Simonini, figlio di Settimio Simonini, corridore professionista e partigiano, Antonio Bailetti e Marino Vigna, campioni olimpionici nel 1960 e Fallarini Pippo, corridore professionista negli anni ‘60/’70.

Ingresso gratuito Apertura infrasettimanale al mattino per le scuole (su prenotazione) Apertura sabato e domenica dalla 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 (su prenotazione)

Per informazioni e prenotazioni:

[email protected] – oppure solo WhatsApp al 388.7961205

Per prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 obbligo di mascherina e distanziamento.

