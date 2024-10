ARRIVA LA ‘CACCIA AI TESORI’ FIRMATA NOVARA GREEN

Novara – Si chiamerà ‘Caccia ai tesori di Novara’ la quarta edizione della competizione fotografica promossa da Novara Green e dedicata a bellezze nascoste e curiosità del centro città. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre alle ore 9:50 in piazza Puccini, nella piazza di San Giovanni decollato. Per iscriversi è sufficiente mandare una mail all’indirizzo [email protected] entro il 24 ottobre indicando il numero e i nomi dei partecipanti.

Minime le condizioni per prendere parte al gioco: squadre formate da 2 a 4 giocatori, partecipazione gratuita con contributo volontario. L’unica veramente fondamentale è la disponibilità di uno smartphone carico.

Come sempre l’obiettivo sarà individuare e fotografare 6 oggetti o luoghi o dettagli del centro città. Per ottenere gli indizi occorrerà prima rispondere a un indovinello o risolvere un rebus, poi interpretare correttamente la traccia fornita, superando in qualche caso anche piccole difficoltà tecniche, e infine trovare la cosa da fotografare.

Per Novara Green la ‘Caccia ai tesori’ di quest’anno è un appuntamento particolarmente importante. L’iniziativa rappresenta infatti l’esordio ufficiale del nuovo gruppo giovani dell’associazione, che è guidato dalla 23enne Elisa Codini (foto). “L’idea della caccia al tesoro, che Novara Green promuove ormai da quattro anni, ci è sempre piaciuta molto e, subito dopo la costituzione del nostro gruppo, abbiamo chiesto di poterci lavorare – ha raccontato Elisa Codini – Pensiamo sia un ottimo modo per coinvolgere il pubblico giovane e, usando creatività e divertimento, portare una nuova prospettiva sulla città, spesso un po’ snobbata dalla mia generazione. È anche un momento di incontro con il mondo di Novara Green, con l’impegno dell’associazione e di noi volontari verso la cura e la valorizzazione di quanto ci sta intorno. Il piccolo spostamento semantico che abbiamo introdotto, da caccia al tesoro a caccia ai tesori, è esattamente il segno di ciò che desideriamo regalare a chi parteciperà: non una semplice caccia al tesoro a Novara, ma su Novara. Un’iniziativa leggera e divertente, legata alla nostra città, al suo centro storico e alle tante storie che lo riguardano”.

Fabrizio Cerri, presidente di Novara Green, ha aggiunto: “Noi volontari di Novara Green amiamo la nostra città e la vogliamo valorizzare tutta, quindi non solo nei suoi aspetti ambientali ma anche facendone scoprire bellezze e originalità. È così che si costruisce consapevolezza e quindi rispetto. Sono molto contento che, all’interno dell’associazione, sia il gruppo giovani a curarne l’organizzazione, dato che è un target non semplicissimo da coinvolgere ma noi vogliamo farlo con sempre maggiore frequenza”.