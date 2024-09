ARTE E MEDITAZIONE: TORNA LA CLASSE DI YOGA DEL GRUPPO GIOVANI DELLA DELEGAZIONE FAI DI NOVARA

Novara – Dopo il successo delle precedenti due edizioni, anche quest’anno il Gruppo Giovani della Delegazione FAI di Novara ha deciso di organizzare l’evento “Classe di Yoga”, che si terrà domenica 29 settembre alle ore 15:00 presso il Castello Visconteo Sforzesco di Galliate (Piazza Vittorio Veneto, Galliate – NO).

L’iniziativa vede per la terza volta la collaborazione con la coach Martina Redaelli, Yoga Teacher RYT 500 certificata Yoga Alliance, che aveva già tenuto le precedenti classi. La cornice scelta quest’anno è il giardino del Castello Visconteo Sforzesco di Galliate, dove avrà luogo questa esclusiva classe di yoga immersi nella natura.

Per partecipare all’evento (la cui prenotazione è fortemente consigliata), il contributo minimo suggerito è di 15 euro, mentre per gli iscritti FAI di 12 euro: parte dell’incasso verrà devoluto al Fondo per l’Ambiente Italiano.

Per ulteriori informazioni e per ulteriori materiali stampa, contattare:

Delegazione FAI Novara

Via Gaudenzio Ferrari, 20 – Novara

[email protected]