Artificieri a Pettenasco per un oggetto simile ad un ordigno rudimentale lasciato davanti alla chiesa

Il ritrovamento dell’oggetto metallico ha provocato apprensione e scompiglio, con l’intervento degli agenti artificieri di Torino. Sul fatto indagano i Carabinieri di Orta San Giulio.

I Carabinieri di Orta San Giulio indagano contro ignoti per “procurato allarme”, a seguito di quanto accaduto ieri (domenica 03 aprile) nel tardo pomeriggio nei pressi della chiesa di Pettenasco (No), dedicata ai Santi Audenzio e Caterina; dove quello che aveva tutta l’aria di essere un rudimentale ordigno, ha provocato un po’ di scompiglio e di apprensione, prima del cessato allarme avvenuto solo dopo le 20.

L’oggetto di metallo, con dei fili elettrici collegati ad una batteria, è stato ritrovato sopra un muretto davanti alla chiesa nei pressi del sagrato, catturando l’attenzione di alcuni passanti, che correttamente, hanno chiamato il 112 per gli approfondimenti del caso.

Una volta giunti sul posto, i Carabinieri, hanno delimitato l’area e richiesto l’intervento degli Artificieri partiti da Torino ed arrivati a Pettenasco intorno alle 19. Dopo alcuni infruttuosi tentativi di recuperare l’oggetto con l’ausilio di un apposito robot, gli specialisti della Polizia di Stato, intuita la relativa pericolosità del presunto ordigno, sono intervenuti direttamente, verificando che non vi fosse la possibilità di detonazione.

Il Comandante dei Carabinieri di Orta, ha fatto sapere che all’interno dell’involucro di metallo, sono stati trovati dei pallini metallici, ma nessun innesco avrebbe potuto provocare danni particolari. Tutto il materiale è stato repertato.

Resta ora da capire chi ha lasciato l’oggetto davanti alla chiesa e perchè lo abbia fatto, potrebbe essere goliardia, magari legata al 1° aprile, cosa che non diminuirebbe le responsabilità rispetto all’allarme procurato. Per i Carabinieri non sarà semplice risalire agli autori del misterioso gesto, visto che nei pressi della chiesa non sono presenti telecamere di sicurezza, ed al momento, nessun testimone ha potuto riferire circostanze che possano indirizzare le indagini.