Asl Novara: centri vaccinali operativi anche a Natale e Capodanno

L’Asl Novara chiarisce calendario ed organizzazione delle vaccinazioni anti-condi durante le festività.

Per consentire l’effettuazione della dose booster (richiamo) o della cosiddetta “terza dose” e contemporaneamente gestire l’elevato numero di richieste che si registrano ogni giorno, l’Asl Novara garantisce la somministrazione del vaccino anti Covid-19 anche nelle giornate di Natale e Capodanno.

Sarà possibile vaccinarsi il 15 dicembre giorno di Natale, dalle 9.00 alle 13.00 negli hub vaccinali di:

 Arona – Palagreen via Monte Zeda, 4;

 Novara – Salone Borsa, piazza Martiri della Libertà. Sarà possibile vaccinarsi il 1° gennaio 2022 , dalle 14.00 alle 18.00 negli hub vaccinali di:

 Borgomanero – Centro Parrocchiale S. Croce, via Nassiriya, 2

 Novara – Salone Borsa, piazza Martiri della Libertà.

Le vaccinazioni, esclusivamente per le terze dosi, nelle sole giornate di Natale e Capodanno avverranno in accesso diretto, per tutte le fasce di età over 40 e per le categorie soggette ad obbligo vaccinale.

Le vaccinazioni in accesso diretto negli altri giorni si svolgeranno regolarmente negli hub di:

 Arona – Palagreen via Monte Zeda, 4 – da giovedì a sabato dalle 14.00 alle 17.00;

 Oleggio Castello – Pro Oleggio, da lunedì a mercoledì dalle 14.00 alle 17.00;

 Borgomanero – Centro Parrocchiale S. Croce, via Nassiriya, 2, da lunedì a sabato dalle 14.00 alle 17.00;

 Novara – Salone Borsa, piazza Martiri della Libertà, da lunedì a domenica dalle 14.00 alle 18.00;

 Trecate – Poliambulatorio Asl Novara, via Rugiada, 20, da lunedì a domenica dalle 14.00 alle 16.00.

L’ACCESSO DIRETTO AI CENTRI VACCINALI NELLE GIORNATE DI ATTIVITA’ ORDINARIA É RISERVATO:

 ai soggetti che devono eseguire la prima dose di vaccino;

 agli operatori sanitari ed equiparati per la terza dose di vaccino;

 al personale scolastico docente e non docente (escluso quello universitario) per la terza dose di vaccino;

 al personale delle Forze dell’Ordine, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico per la terza dose di vaccino;

 a coloro a cui scade il green pass entro le 72 ore successive.

Fonte Ufficio Stampa Asl Novara