Asl Novara, cominciate le vaccinazioni pediatriche anti-covid nella fascia 5-11 anni

Tutto ciò che i genitori devono sapere, per la vaccinazione anti-covid dei bambini in età compresa fra i 5 e gli 11 anni.

Nel territorio dell’Asl Novara, sono partite oggi (giovedì 16 dicembre), le vaccinazioni anti Covid-19 per i bambini di età compresa tra i 5-11 anni. L’attività è stata avviata presso gli ambulatori di Pediatria dell’Ospedale S.s. Trinità di Borgomanero sotto la direzione del primario dott. Oscar Nis Haitink.

In questa prima giornata sono state effettuate 20 inoculazioni, in parte su bimbi “fragili” convocati dal reparto, in parte su bambini prenotati dalle famiglie.

Le vaccinazioni proseguiranno con numeri superiori nei prossimi giorni, anche grazie all’apporto dei Pediatri dell’Ospedale di Borgomanero, sia dei Pediatri di famiglia presenti o attivi su tutto il territorio provinciale, presso le sedi di:

Borgomanero viale Zoppis, 10

centro vaccinale Ospedale di Borgomanero, reparto di Pediatria;

Novara viale Roma 7 centro vaccinale Covid.

I genitori/tutori/affidatari di minori che nell’anno in corso hanno compiuto o compiranno 5 anni di età, fino al compimento dei 12 anni possono esprimere l’adesione alla vaccinazione tramite tramite il portale www.ilpiemontetivaccina.it inserendo il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale del minore, indicando il proprio numero di telefono cellulare. In caso di mancata presentazione all’appuntamento, il minore sarà riconvocato in altra data da parte dell’ASL.

Il minore deve presentarsi all’appuntamento accompagnato da genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione per il minore (scaricabile dal portale www.ilpiemontetivaccina.it ).

L’autocertificazione e il consenso, insieme alla copia di un documento di identità valido, dovrà essere consegnata per entrambi i genitori, oppure dovrà essere resa la dichiarazione presente sul modulo di consenso, di aver acquisito il consenso dell’altro genitore, oppure dovrà essere resa la dichiarazione di famiglia monogenitore.

I genitori/tutori/affidatari dei bambini fragili, con specifiche patologie, sono presi in carico direttamente dalle Asl Novara o dall’AOU Maggiore della Carità di Novara e non dovranno effettuare alcuna preadesione.

Fonte Ufficio Stampa Asl Novara