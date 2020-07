Auto ribaltata sui binari: il treno merci frena prima dello schianto grazie al coordinamento fra 118 e Polfer

Evitato il potenziale deragliamento di un treno merci questa notte a Briga, dove un’auto si è ribaltata al passaggio a livello ed il 118 ha prontamente avvisato la Polfer.

Mancava poco all’una di questa notte fra venerdì e sabato 11 luglio, quando un’auto si è ribaltata presso il passaggio a livello di Briga Novarese che taglia la linea Novara-Domodossola, in circostanze ancora da chiarire. Per fortuna il conducente è riuscito ad uscire dall’abitacolo e mettersi in salvo, avendo la prontezza di avvisare comunque il 118, il quale ha fatto immediatamente scattare l’allarme, perchè il veicolo ostruiva il passaggio dei treni.

Negli stessi momenti un treno merci in transito, che da poco aveva superato la stazione di Borgomanero, avanzava in direzione Briga a velocità sostenuta. Non è difficile ipotizzare che cosa sarebbe potuto accadere, se la catena dei soccorsi non si fosse coordinata con prontezza a partire dalla segnalazione giunta al 118, con la Polfer che per fortuna è riuscita ad avvisare i macchinisti ed il convoglio ha rallentato prima dello schianto evitando un potenziale deragliamento.