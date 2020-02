Auto sfonda la recinzione e piomba su una casa ad Oleggio. Le foto dei VdF

Per fortuna solo un codice giallo ed uno verde per gli occupanti di una vettura uscita di strada in via Castelnovate ad Oleggio nella tarda serata di venerdì 7 febbraio.

Tre feriti, per fortuna non gravi, nell’incidente che si verificato ieri (venerdì 7 febbraio) in tarda serata ad Oleggio in via Castelnovate. Un’auto con due occupanti a bordo, che probabilmente viaggiava in direzione del centro cittadino verso Loreto è uscita di strada poco prima della via Colombo e dopo aver sfondato una recinzione, si è schiantata contro un’abitazione adiacente la strada.

Sul posto si è recata una Squadra dei Vigili del Fuoco munita di autogrù partita dalla Centrale di Novara, che ha recuperato gli occupanti per poi affidarli alle cure dei sanitari, quindi ha sollevato la vettura per poterla trasportare, il tutto mentre i Carabinieri di Oleggio bloccavano il transito, con la via Castelnovate che è rimasta chiusa per il tutto il tempo dei soccorsi.

Vista la dinamica, sicuramente è andata bene ai feriti, che trasportati in Ospedale dal personale del 118, sono stati attributi un codice verde ed uno giallo.