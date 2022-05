Auto si ribalta contro un albero, deceduto il conducente 50enne

L’incidente è avvenuto all’alba in via Novara a Trecate.

Incidente mortale questa mattina all’alba (sabato 28 maggio 2022) in via Novara a Trecate, vittima il conducente, trovato purtroppo esanime dai soccorritori intervenuti sul posto.

Per circostanze ancora da ricostruire, il 50enne alla guida, ha perso il controllo della sua Hyunday, finendo ribaltato contro un albero, ai bordi della carreggiata.

Sul posto, oltre al personale del 118 ed ai Carabinieri di Trecate, è intervenuta verso le 5, una squadra dei Vigili del Fuoco partita dal Comando Centrale di Novara, che ha proceduto all’estricazione del conducente, per per poi affidarlo all’esame del medico, al quale non è rimasto altro che constatare il decesso.

Fonte Comando Centrale Vigili del Fuoco Novara