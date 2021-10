Autocisterna che trasportava sostanza tossica, si ribalta fra Cerano e Cassolnovo

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio sulla Sp4, sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Novara. L’autista ferito lievemente.

Nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 22 ottobre 2021) una cisterna carica di una sostanza tossica (diclorometano) è uscita di strada, ribaltandosi in un campo adiacente la carreggiata. L’incidente ha richiesto l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Novara, intervenuta sul posto, tra Cerano (No) e Cassolnovo (Pv) verso le 17, lungo la Sp4.

La cisterna del mezzo ribaltatosi, conteneva diclorometano, sostanza tossica che per fortuna, pare non si sia riversata sul terreno. I Vigili del Fuoco hanno da subito messo in sicurezza il mezzo incidentato, e dato assistenza alla ditta specializzata, che si è occupata di estrarre dalla cisterna, la sostanza chimica contenuta al suo interno.

L’autista, ferito lievemente, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’Ospedale Maggiore di Novara per le cure del caso.